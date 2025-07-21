البنك العربي ينظّم فعاليات المنتدى الاقتصادي في سنغافورة بالتعاون مع وزارة الاستثمار والسفارة الأردنية

الوكيل الإخباري- نظّم البنك العربي من خلال فرعه في سنغافورة وبالتعاون مع وزارة الاستثمار والسفارة الأردنية في سنغافورة فعاليات المنتدى الاقتصادي "الأردن: بوابتك إلى الكفاءات البشرية، والميزة التنافسية في التكاليف، والمنعة، والانطلاق إلى الأسواق العالمية" والذي أقيم مؤخراً في سنغافورة، تحت رعاية وحضور معالي وزير الاستثمار المهندس مثنى غرايبة وسعادة السفير الأردني في سنغافورة، سامر النبر والآنسة رندة الصادق، المدير العام التنفيذي للبنك العربي وعدد من الشخصيات الاقتصادية ورجال الاعمال من كلا البلدين.

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وقد شهد المنتدى مشاركة واسعة من قبل عدد من الشركات العالمية العاملة في سنغافورة ومنطقة آسيا والمحيط الهادي، وعدد من الشركات الأردنية الرائدة من عدة قطاعاتإلى جانب صناديق استثمار سيادية. وهدف المنتدى إلى الترويج للبيئة الاستثمارية في المملكة والاستفادة من شبكة العلاقات مع المستثمرين والجهات الرسمية في سنغافورة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبرز الفرص والمزايا التي توفرها المملكة للمستثمرين.



وقد جاء تنظيم البنك العربي للمنتدى تماشياً مع جهود وزارة الاستثمار لتعزيز موقع الأردن كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار، وكبوابة نحو الأسواق الإقليمية والدولية، بما يواكب رؤية المملكة في جذب استثمارات نوعية تخلق فرص عمل مستدامة تسهم في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.

وخلال المؤتمر، أكد وزير الاستثمار المهندس مثنى غرايبة على أهمية هذا المنتدى في الترويج للبيئة الاستثمارية في المملكة وتسليط الضوء على أبرز الفرص والمزايا التي توفرها المملكة للمستثمرين من حيث توفر الكفاءات البشرية، وانخفاض كلف التشغيل، والموقع الاستراتيجي، والمرونة في الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مما أدى لأمثلة مهمة لشركات سنغافورية تستفيد من الأردن للتوسع عالميا في الصناعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات. كما أكد على أهمية التعاون ما بين القطاعين العام والخاص والتي تمثل ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيداً بدور البنك العربي كنموذج يحتذى به للتشاركية بين القطاعين. وبين أن الحكومة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، لتحقيق نمو متسارع ليكون الأردن مركزا للصناعة في المنطقة وزيادة الصادرات الوطنية واستخدام الموارد الطبيعية بالنحو الأمثل وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية بالإضافة إلى تعزيز الممارسات المستدامة.



بدورها، قالت الآنسة رندة الصادق، المدير العام التنفيذي للبنك العربي: "إن تنظيم البنك العربي للمنتدى الاقتصادي بالتعاون مع وزارة الاستثمار والسفارة الأردنية في سنغافورة، يعكس التزامه بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترويج الأردن كوجهة استثمارية جاذبة وتعزيز أواصر التعاون بين القطاع العام والخاص داخل الأردن وخارجه". وأضافت: "يؤمن البنك العربي بدور القطاع المصرفي كشريك استراتيجي في دعم عجلة الاقتصاد من خلال توفير منظومة متكاملة من الحلول التمويلية والخدمات المصرفية الرائدة لتلبية احتياجات المستثمرين، ما يسهم باستقطاب الاستثمارات وتعزيز جسور التعاون مع الشركات والمؤسسات الاستثمارية لتحقيق التنمية المستدامة".



وعقد خلال المنتدى عدة جلسات تناولت قصص نجاح لاستثمارات في الأردن وفرصاً ثنائية هامة مع سنغافورة ومنطقة آسيا والمحيط الهادي، كما تضمن مناقشات لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، خاصة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر، إضافة إلى عرض فرص التعاون في المشاريع الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.