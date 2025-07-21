إسرائيل تجبر ثلاثة فلسطينيين على تفريغ منازلهم تمهيدا لهدمها ذاتيا بالقدس

كما أفرغ المواطن المقدسي موسى بدران منزله الكائن في حي البستان بسلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بعد تسلّمه قرار هدم نهائي من سلطات الاحتلال يمهله 21 يومًا لتنفيذه، حسبما أعلن مركز معلومات وادي حلوة في سلوان.
ومنزل بدران بُني عام 2017 وتبلغ مساحته 70 مترًا مربعًا، ويقطنه عدد من أفراد العائلة المهددين بالتشريد، وفق ما أفادت به محافظة القدس.
وتُجبر سلطات الاحتلال المواطنين في مدينة القدس المحتلة على هدم منازلهم ذاتيًا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تهدم جرافات الاحتلال المنزل وتفرض تكاليف باهظة على المالك.
وتمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح المواطنين الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسرًا من مدينة القدس، مقابل توسيع المستعمرات في المدينة ومحيطها.
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