ندوة في الكرك حول حرمة إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات

وقال مدير "أوقاف المزار الجنوبي" الدكتور أحمد الشمايلة، إن الدين الإسلامي الحنيف يدعو إلى حفظ النفس، ويحرم كل ما من شأنه تهديد الأرواح أو الترويع أو الإفساد في الأرض.
من جانبه، أكد الحيصة أن إطلاق العيارات النارية خصوصا في المناسبات والأماكن العامة يعد جريمة قانونية ومخالفة شرعية ومجتمعية، لما يترتب عليه من مخاطر جسيمة على الأرواح والممتلكات، كما إن إطلاق العيارات النارية في المناسبات أو التجمعات تصرف مرفوض شرعا، ومجرم قانونا، ومدان مجتمعيا.
بدوره، قال الدرايسة إن إطلاق العيارات النارية مخالف للقانون، ويعتبر تهديدا للأمن العام، وتصل عقوبته إلى السجن وغرامة مالية.
فميا، قال مفتي المحافظة الدكتور وليد الذنيبات، إن إطلاق العيارات النارية دون سبب مشروع حرام شرعا، لأنه يدخل ضمن الترويع المحرم، وقد يؤدي إلى قتل النفس أو إيذائها بغير حق، وهو من الكبائر، كما يعد من المسرفات والمبذرات للمال في غير وجه حق.
وفي نهاية الندوة تم التوقيع ميثاق شرف بعدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات.
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