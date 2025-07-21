الإثنين 2025-07-21 06:47 م
 

ندوة في الكرك حول حرمة إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات

ب
أرشيفية
 
الإثنين، 21-07-2025 05:10 م

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية أوقاف المزار الجنوبي، ندوة حول خطورة إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات تحت عنوان "( لا لإطلاق العيارات النارية)، بالتعاون مع مديرية الأمن العام في المحافظة بحضور متصرف المزار الجنوبي الدكتور علي الحيصة ورئيس المركز الأمني في المزار الجنوبي المقدم ماهر الدرايسة.

اضافة اعلان


وقال مدير "أوقاف المزار الجنوبي" الدكتور أحمد الشمايلة، إن الدين الإسلامي الحنيف يدعو إلى حفظ النفس، ويحرم كل ما من شأنه تهديد الأرواح أو الترويع أو الإفساد في الأرض.


من جانبه، أكد الحيصة أن إطلاق العيارات النارية خصوصا في المناسبات والأماكن العامة يعد جريمة قانونية ومخالفة شرعية ومجتمعية، لما يترتب عليه من مخاطر جسيمة على الأرواح والممتلكات، كما إن إطلاق العيارات النارية في المناسبات أو التجمعات تصرف مرفوض شرعا، ومجرم قانونا، ومدان مجتمعيا.


بدوره، قال الدرايسة إن إطلاق العيارات النارية مخالف للقانون، ويعتبر تهديدا للأمن العام، وتصل عقوبته إلى السجن وغرامة مالية.


فميا، قال مفتي المحافظة الدكتور وليد الذنيبات، إن إطلاق العيارات النارية دون سبب مشروع حرام شرعا، لأنه يدخل ضمن الترويع المحرم، وقد يؤدي إلى قتل النفس أو إيذائها بغير حق، وهو من الكبائر، كما يعد من المسرفات والمبذرات للمال في غير وجه حق.


وفي نهاية الندوة تم التوقيع ميثاق شرف بعدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

"الخارجية النيابية" تبحث مع وفد برلماني بريطاني سبل تعزيز التعاون الثنائي

شؤون برلمانية "الخارجية النيابية" تبحث مع وفد برلماني بريطاني سبل تعزيز التعاون الثنائي

ل

أخبار محلية افتتاح مدرسة حقلية في الأغوار الجنوبية

القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على أهداف في إسرائيل

عربي ودولي القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على أهداف في إسرائيل

ل

طب وصحة علامات خفية لارتفاع ضغط الدم

بابا الفاتيكان، البابا لاوون الرابع عشر (ليو)

عربي ودولي هذا ما قاله البابا للرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر اتصال هاتفي

سوريا .. اشتباكات عنيفة بأسلحة ثقيلة ومسيرات انتحارية في ريف السويداء

عربي ودولي سوريا .. اشتباكات عنيفة بأسلحة ثقيلة ومسيرات انتحارية في ريف السويداء

ل

أخبار محلية الأردن يعزي بنغلاديش بضحايا حادث تحطم طائرة تدريب

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان الاجتماعي يؤكد: نظام التأمين الصحي الشامل بانتظار الإقرار



 
 





الأكثر مشاهدة