الجمعة 2025-10-31 10:08 ص
 

القيود الإسرائيلية تفاقم أزمة القطاع الصحي بغزة

القيود الإسرائيلية تفاقم أزمة القطاع الصحي بغزة
القيود الإسرائيلية تفاقم أزمة القطاع الصحي بغزة
 
الجمعة، 31-10-2025 08:41 ص
الوكيل الإخباري-   لا يزال القطاع الصحي في غزة يعاني أزمات كبيرة تحول دون تقديم الرعاية الصحية الكاملة والسليمة لعشرات الآلاف من المرضى والجرحى.اضافة اعلان


وقد تعمقت أزمة القطاع الصحي بسبب عرقلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات والمراكز المتخصصة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

النفط يتجه لتسجيل ثالث انخفاض شهري عالمياً

أسواق ومال النفط يتجه لتسجيل ثالث انخفاض شهري عالمياً

الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بقصف مناطق عدة بقطاع غزة

فلسطين الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بقصف مناطق عدة بقطاع غزة

الولايات المتحدة: الأردن يحافظ على جاذبيته للاستثمار ويحقق نموًا رغم تحديات إقليمية

أخبار محلية الولايات المتحدة: الأردن يحافظ على جاذبيته للاستثمار ويحقق نموًا رغم تحديات إقليمية

سموتريتش يسرّع بناء المستوطنات بالضفة

فلسطين سموتريتش يسرّع بناء المستوطنات بالضفة

القيود الإسرائيلية تفاقم أزمة القطاع الصحي بغزة

فلسطين القيود الإسرائيلية تفاقم أزمة القطاع الصحي بغزة

ارشيفية

أخبار محلية الدفاع المدني يسيطر على حريق في منطقة المغير بإربد

أجواء معتدلة اليوم وغدا بوجه عام

الطقس أجواء معتدلة اليوم وغدا بوجه عام

ل

طب وصحة أخطاء شائعة في وجبة الفطور "تدمّر" صحة الأمعاء



 
 





الأكثر مشاهدة