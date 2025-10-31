القيود الإسرائيلية تفاقم أزمة القطاع الصحي بغزة

08:41 ص

الوكيل الإخباري- لا يزال القطاع الصحي في غزة يعاني أزمات كبيرة تحول دون تقديم الرعاية الصحية الكاملة والسليمة لعشرات الآلاف من المرضى والجرحى. اضافة اعلان





وقد تعمقت أزمة القطاع الصحي بسبب عرقلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات والمراكز المتخصصة.



