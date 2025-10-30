أمسية شعرية ضمن فعاليات مهرجان بيت الشعر العربي فرع المفرق

وخلال الأمسية الشعرية التي أدار مفرداتها مدير مديرية ثقافة إربد الشاعر الدكتور سلطان الزغول، قدم نخبة من الشعراء، وهم الشاعر الدكتور حربي المصري، الشاعرة رند الرفاعي، الدكتور طي حتاملة، الدكتور خالد المياس، حمزة بني ياسين، والشاعر إبراهيم الحسبان، باقة من القصائد الوجدانية والوطنية التي نالت استحسان الجمهور الحضور.
بدوره، رحّب الزغول بالشعراء المشاركين والحضور، مؤكّدًا أهمية هذه الفعاليات في إبراز جماليات الشعر العربي ودوره في حفظ الهوية الثقافية وتعزيز المشهد الأدبي في المملكة.
كما نوّه إلى الدور الريادي الذي يضطلع به بيت الشعر العربي بالمفرق وبتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة عبر فرعه في الأردن، في الحفاظ على الهوية الثقافية العربية والإسلامية ودعم المشهد الشعري العربي.
يشار الى أن هذه الأمسية تأتي ختاما لفعاليات المهرجان الذي يحتفي بالكلمة الشعرية الأصيلة وإبداعات الشعراء الأردنيين والعرب.
