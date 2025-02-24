أعيان يطلعون على خدمات "المتقاعدين العسكريين" ويؤكدون دعمها

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الوكيل الإخباري- اطلع عدد من أعضاء مجلس الأعيان، اليوم الاثنين، على مستوى الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، خلال زيارة التَقوا فيها مديرها العام اللواء الركن المتقاعد عدنان الرقاد. اضافة اعلان





وضم الوفد الأعيان: حسين المجالي، حسين الحواتمة، مصطفى البزايعة، فاضل الحمود، ممدوح نباص، موفق الضمور، غازي السرحان، وأدهم الشيشاني.



وأشار الأعيان إلى دعم جلالة الملك عبدالله الثاني واهتمامه الكبير بالمتقاعدين العسكريين، وإيلائهم جل الرعاية والتقدير لعطائهم وتضحياتهم المشرفة.



وأكدوا أهمية دعم المؤسسة لتمكينها من أداء واجبها وتوفير الظروف المناسبة للمتقاعدين، بما يلبي احتياجاتهم ويوفر لهم فرص عمل مناسبة.



من جانبه، أكد الرقاد أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التواصل مع المتقاعدين العسكريين وتقدير جهودهم في خدمة الوطن. وقدم إيجازًا استعرض فيه المشاريع والخدمات التي تقدمها المؤسسة، مشددًا على التزامها بتطوير برامجها لضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم.



كما تطرق إلى أبرز التحديات التي تواجه عمل المؤسسة، والتي تشمل محدودية الموارد المالية وارتفاع أعداد المستفيدين، إلى جانب السعي لتوفير فرص عمل مناسبة وتعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات لدعم المتقاعدين بشكل أفضل.



