أعيدوا مركبات الرش وأنقذونا من الحشرات .. صرخات المواطنين مستمرة للبلديات دون مجيب

06:06 م

الوكيل الإخباري- يشكو مواطنون في مختلف محافظات المملكة منذ بداية فصل الصيف من اختفاء مركبات الرش التابعة للبلديات، ما أدى إلى انتشار واسع للحشرات الضارة والسامة في الأحياء السكنية، من بينها البق السام وبعوضة النمر الآسيوي، إلى جانب أنواع أخرى كانت تختفي سابقاً مع انتظام حملات الرش. اضافة اعلان





وقال مواطنون إنهم لم يلحظوا مرور مركبات الرش منذ أشهر، رغم ارتفاع درجات الحرارة وازدياد أعداد الحشرات بشكل ملحوظ، مطالبين وزارة الإدارة المحلية بتحمل مسؤولياتها والإيعاز للبلديات بالتدخل الفوري لإطلاق حملة رش شاملة في المدن والقرى، حفاظاً على الصحة العامة والبيئة.



وأكد الأهالي أن الوضع بات "مزعجاً ومقلقاً"، خاصة بعد تسجيل حالات انتشار الحشرات داخل المنازل والمحال التجارية، مشيرين إلى أن استمرار غياب حملات المكافحة سيزيد من المخاطر الصحية ويؤثر سلباً على الحياة اليومية للمواطنين.