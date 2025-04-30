أكاديمية المحترفين للتايكواندو تتصدر الترتيب العام للأندية الأردنية

وقد ظفرت الأكاديمية بأربعة مقاعد عن جدارة واستحقاق، حيث أضاءت بطلات "المحترفين" صالة الأمير راشد بكل قوة واقتدار، وهن:
بانا القيسي
جنى قطيشات
بانا بني ملحم
ليان خليل
وعلى ضوء هذه النتائج، ستشارك البطلات في بطولة العالم، والتي تُقام الشهر القادم، كممثلين عن الأردن ونتاج جهد متواصل وتدريب احترافي.
وتقدّمت أكاديمية المحترفين بالشكر والتقدير لجهود الكادر الفني، وعلى رأسه الكابتن ليث الصقور والكابتن نبيل طلال، على ما بذلوه من عمل جبّار وإخلاص في تطوير مستوى اللاعبات وتجهيزهن لهذا الإنجاز المشرّف.
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