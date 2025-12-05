سعر الحديد يهبط بضغط من الضعف الموسمي

وهبطت العقود المستقبلية لمكون صناعة الصلب بنسبة تصل إلى 1.4بالمئة، مع انخفاض معدل استغلال القدرة الإنتاجية والإنتاج اليومي للحديد الساخن في المصانع، مما يشير إلى بدء التباطؤ مع اقتراب نهاية العام. كما انخفضت معدلات تشغيل الأفران العالية، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.
