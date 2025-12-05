سعر الحديد يهبط بضغط من الضعف الموسمي

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار خام الحديد للمرة الأولى هذا الأسبوع مع ظهور علامات ضعف موسمي في سوق الصلب، في حين يترقب المتعاملون الاجتماع الاقتصادي الصيني المقبل.

