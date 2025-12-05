الجمعة 2025-12-05 02:59 م

سعر الحديد يهبط بضغط من الضعف الموسمي

استأنف سعر خام الحديد تراجعه متجهاً نحو أكبر انخفاض أسبوعي منذ شباط، وسط ضعف الطلب على الصلب في الصين وتقلص هوامش أرباح المصانع، ما ضغط على المعنويات في السوق. وتراجعت أسعار خام الحديد المستخدمة في صن
الجمعة، 05-12-2025 12:36 م

الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار خام الحديد للمرة الأولى هذا الأسبوع مع ظهور علامات ضعف موسمي في سوق الصلب، في حين يترقب المتعاملون الاجتماع الاقتصادي الصيني المقبل.

وهبطت العقود المستقبلية لمكون صناعة الصلب بنسبة تصل إلى 1.4بالمئة، مع انخفاض معدل استغلال القدرة الإنتاجية والإنتاج اليومي للحديد الساخن في المصانع، مما يشير إلى بدء التباطؤ مع اقتراب نهاية العام. كما انخفضت معدلات تشغيل الأفران العالية، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.

 
 


