أكثر من 203 آلاف زائر لقلعة عجلون

الوكيل الإخباري- بلغ عدد زوار قلعة عجلون منذ بداية العام الحالي وحتى مطلع آب 203,782 زائرا.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة السياحة والآثار أن غالبية الزوار أردنيون، إذ يشكلون 75.5% من إجمالي الزوار وعددهم 153787 يليهم الأجانب بنسبة 18% وعددهم 36827 بينما الزوار العرب بالمرتبة الثالثة بنسبة 6.5% وعددهم 13168 زائرا.