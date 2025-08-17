الأحد 2025-08-17 11:10 ص
 

أكثر من 203 آلاف زائر لقلعة عجلون

عجلون
قلعة عجلون
 
الأحد، 17-08-2025 09:29 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ عدد زوار قلعة عجلون منذ بداية العام الحالي وحتى مطلع آب 203,782 زائرا.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة السياحة والآثار أن غالبية الزوار أردنيون، إذ يشكلون 75.5% من إجمالي الزوار وعددهم 153787 يليهم الأجانب بنسبة 18% وعددهم 36827 بينما الزوار العرب بالمرتبة الثالثة بنسبة 6.5% وعددهم 13168 زائرا.


وبلغ عدد زوار القلعة العام الماضي قرابة 351 ألف زائر.

 
 
