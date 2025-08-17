أكثر من 203 آلاف زائر لقلعة عجلون

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة السياحة والآثار أن غالبية الزوار أردنيون، إذ يشكلون 75.5% من إجمالي الزوار وعددهم 153787 يليهم الأجانب بنسبة 18% وعددهم 36827 بينما الزوار العرب بالمرتبة الثالثة بنسبة 6.5% وعددهم 13168 زائرا.
وبلغ عدد زوار القلعة العام الماضي قرابة 351 ألف زائر.
