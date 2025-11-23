وزير الخزانة الأمريكي: عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا أثبتت فشلها

الوكيل الإخباري- صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الأحد، بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا أثبتت فشلها.



وقال بيسنت في تصريح صحفي: "يقول لي الأوروبيون: نحن نعمل على تطوير حزمة العقوبات التاسعة عشرة، في رأيي إذا فعلت شيئا للمرة التاسعة عشرة دون جدوى فأنت قد فشلت".



يذكر أنه في أكتوبر الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات التاسعة عشرة ضد روسيا.

اضافة اعلان



وتشمل هذه الحزمة حظرا على المعاملات المصرفية مع العديد من البنوك الروسية، وحظرا على تصدير عشرات الفئات من السلع الأوروبية إلى روسيا، وشراء الغاز الطبيعي المسال، وتقديم الخدمات السياحية للمواطنين الأوروبيين الراغبين في زيارة روسيا، بالإضافة إلى قيود على حركة الدبلوماسيين الروس داخل الاتحاد الأوروبي.



وفُرضت عقوبات على 117 ناقلة نفط أجنبية تنقل النفط الروسي، على الرغم من محاولات الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الكبرى لتحديد سقف للأسعار.