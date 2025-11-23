رئيس البرازيل السابق: "هوس بسبب أدوية" دفعني للعبث بسواري الإلكتروني

11:12 م

أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز" أن الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو قال، الأحد، إنه عانى من "هوس" ناتج عن تناول الأدوية، وهو ما دفعه إلى العبث بالسوار الإلكتروني المثبت على كاحله، وذلك بعد يوم واحد من احتجاز الشرطة الاتحادية له بسبب احتمال فراره.





وأمر قاضي المحكمة العليا ألكساندر دي مورايس، الأحد، باحتجاز الزعيم اليميني السابق قبل وقفة احتجاجية مقررة لمؤيديه أمام منزله، والتي قال القاضي إنها قد تقوض مراقبة الشرطة لإقامته الجبرية. وأشار أيضًا إلى تقرير للشرطة يفيد بالعبث بالسوار الإلكتروني لبولسونارو.



وفي جلسة استماع تلت احتجازه، نفى بولسونارو أي نية للهروب من الإقامة الجبرية أو محاولة إزالة الجهاز، وفقًا لما أظهرت الوثيقة، حيث قال إنه أصيب "بهوس" بوجود سلك داخل السوار الإلكتروني.



وقرر القاضي الذي أشرف على جلسة الاستماع إبقاءه رهن الاحتجاز لدى الشرطة، بعد أن تم اتباع جميع الإجراءات القانونية أثناء اعتقال الرئيس السابق.



ووضعت السلطات البرازيلية بولسونارو، الذي أمضى أشهرًا في الإقامة الجبرية، قيد التوقيف الاحتياطي، السبت، بعدما اتهمه قاضٍ بأنه حاول خلع السوار الإلكتروني المخصص لمراقبته بهدف الفرار.



وفي مقطع فيديو نشرته المحكمة، اعترف بولسونارو بأنه وضع كاوية لحام يدوية على سوار المراقبة بدافع "الفضول". وأظهر الفيديو السوار متضررًا بشدة ومحترقًا، ولكنه لا يزال في كاحله.



في سياق متصل، أكد الرئيس البرازيلي الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأحد، أن وضع سلفه وحليف الرئيس الأميركي دونالد ترامب قيد التوقيف الاحتياطي "لا شأن له" بالعلاقة بين بلاده والولايات المتحدة.



وقال لولا في مؤتمرٍ صحافي خلال قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ: "أعتقد أن ترامب يجب أن يعلم أننا دولة ذات سيادة".



كما استبعد احتمال أن يؤثر سجن خصمه الرئيسي على التقارب مع نظيره الأميركي، معتبراً أن "هذا لا شأن له بالأمر".



وترأس بولسونارو البلاد بين 2019 و2022. وصدر في حقه في 11 سبتمبر (أيلول) حكم بالسجن 27 عامًا بتهمة التخطيط لانقلاب يهدف إلى منع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تولي سدة الرئاسة، بعدما خسر بولسونارو انتخابات 2022.



وندد ترامب بـ"حملة شعواء" ضد بولسونارو، ورد على محاكمته بفرض رسوم جمركية عقابية على البرازيل ورفع جزءًا كبيرًا منها بعد اجتماعه مع لولا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.



العربية