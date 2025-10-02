الخميس 2025-10-02 02:23 م
 

المياه تتسلم تقرير اللجنة الوطنية لسلامة السدود بجاهزيتها لاستقبال الموسم المطري

أصدر وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، اليوم الخميس 2 تشرين الأول 2025، تعليماته إلى كافة العاملين في قطاع المياه بضرورة التعامل بمسؤولية وحرفية لتنفيذ جميع الخطط المرسومة لمواجهة أي حالات ط
أصدر وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، اليوم الخميس 2 تشرين الأول 2025، تعليماته إلى كافة العاملين في قطاع المياه بضرورة التعامل بمسؤولية وحرفية لتنفيذ جميع الخطط المرسومة لمواجهة أي حالات طوارئ أو فيضانات ناتجة عن مياه الأمطار، في جميع مناطق المملكة خلال الموسم المطري القادم.


وأكد الوزير على أهمية تجهيز غرف العمليات والسيطرة في مركز الوزارة أولاً بأول، وذلك إثر تسلمه تقرير اللجنة الوطنية لسلامة السدود، بعد زيارات ميدانية شملت جميع مواقع السدود في مختلف مناطق المملكة، والكشف على جاهزيتها لاستقبال الموسم المطري 2025/2026، والتأكد من سلامة هذه المنشآت الحيوية وقدرتها على التعامل مع كميات المياه المتدفقة إليها.

من جهتها، أكدت سلطة وادي الأردن أن كوادرها الفنية قامت بإجراء جميع الصيانات اللازمة، والتأكد من سلامة المرافق، وتنظيف مجاري السيول والأودية وجميع المنشآت المائية، لضمان تحقيق أكبر مردود ممكن من مياه الأمطار في مختلف أنحاء المملكة. ويأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية لتوسيع الحصاد المائي، وتوفير المياه لكافة الاستخدامات، والمساهمة في تنمية الحياة الاقتصادية، وتأمين الأمن الغذائي، تنفيذًا لرؤية التحديث الاقتصادي والخطة الاستراتيجية للمياه 2023–2040.

وتُعد اللجنة الوطنية لسلامة السدود لجنة مختصة تضم خبراء مياه وفنيين ومهندسين من أصحاب الاختصاص، حيث قامت بإجراء كشوفات ميدانية ومسوحات لمجاري الأودية القريبة من السدود، للتأكد من كفاءتها وجاهزيتها خلال المواسم المطرية والفيضانات.

كما تتابع اللجنة تصرفات السدود، وقراءات الأجهزة والقياسات الخاصة بتصريف المياه، وتحليلها ودراستها بشكل مستمر، لضمان تدفق هذه المعلومات إلى مركز العمليات والسيطرة في الوزارة، وكذلك إلى المركز الوطني لإدارة الأزمات والجهات المعنية، في الوقت المناسب لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتشمل مهام اللجنة أيضًا متابعة آليات إسالة المياه من السدود لتلبية الاحتياجات المختلفة، وإعداد الموازنات المائية بشكل دوري (يومي، شهري، سنوي)، والتي تتضمن بيانات دقيقة حول كمية المياه المتدفقة إلى السدود، والمياه الخارجة، ونسب الفاقد، وكميات المياه المخزّنة والمُسالة حسب الحاجة.
 
 
