الخميس 2025-10-02 02:22 م
 

الفراية يمنع المحافظين من النظر بشكاوى المواطنين المالية والحقوقية

وزير الداخلية مازن الفراية
مازن الفراية
 
الخميس، 02-10-2025 12:38 م
الوكيل الإخباري-   عمم وزير الداخلية مازن الفراية في كتاب رسمي موجّه إلى المحافظين بعدم استقبال الشكاوى المتعلقة بالقضايا الحقوقية والأمور المالية لأنها من اختصاص القضاء، والالتزام بالنظر فقط في الشكاوى التي تندرج ضمن المهام والواجبات وفق أحكام نظام التشكيلات الإدارية.اضافة اعلان


وشدد الفراية على ضرورة مراعاة طبيعة صلاحيات الحكام الإداريين، ونوعية الاختصاصات المسندة إليهم، بما يضمن التطبيق الصحيح لأحكام القانون وسلامة القرارات الصادرة عنهم.

وبين الفراية ان القرار يهدف إلى تكريس مبدأ الفصل بين السلطات وضمان اختصاص القضاء بالنظر في القضايا الحقوقية والمالية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

5

فيديو منوع أسرة ذكية لنقل المرضى في الصين دون عناء

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يهنئ الرئيس العراقي بالعيد الوطني لبلاده

للا

فيديو الوكيل آيباد فُقد داخل سيارة أجرة في عمّان – مناشدة للمساعدة

جامعة اليرموك

أخبار محلية أكاديمي من جامعة اليرموك يفوز بجائزة التميز بالدراسات الإسلامية في الشارقة

للا

فيديو الوكيل نائب رئيس جامعة آل البيت يوضح بشأن شكوى حول رسوم التسجيل بعد النقل من الجامعات

بر

تكنولوجيا ميزة جديدة طال انتظارها في سناب شات

نفذت وزارة المياه والري/سلطة المياه، من خلال وحدة الرقابة الداخلية، ومديرية الأحواض، ومديرية المشاغل المركزية، وبالتعاون مع شركة مياه الأردن "مياهنا"، ومديرية الأمن العام، وقوات الدرك، وقوات البادية ا

أخبار محلية المياه تضبط مزرعة في الموقر تعتدي على خط ناقل ١٦ انش وبيع صهاريج

فيتنام: ارتفاع ضحايا إعصار بوالوي إلى 36 قتيلا

عربي ودولي فيتنام: ارتفاع ضحايا إعصار بوالوي إلى 36 قتيلا



 
 





الأكثر مشاهدة