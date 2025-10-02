الفراية يمنع المحافظين من النظر بشكاوى المواطنين المالية والحقوقية

وشدد الفراية على ضرورة مراعاة طبيعة صلاحيات الحكام الإداريين، ونوعية الاختصاصات المسندة إليهم، بما يضمن التطبيق الصحيح لأحكام القانون وسلامة القرارات الصادرة عنهم.
وبين الفراية ان القرار يهدف إلى تكريس مبدأ الفصل بين السلطات وضمان اختصاص القضاء بالنظر في القضايا الحقوقية والمالية.
