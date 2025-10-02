عجلون: مطالب بإدراج وادي زقيق ضمن المسارات السياحية

01:26 م

الوكيل الإخباري- طالب عدد من أبناء محافظة عجلون بإدراج وادي زقيق في منطقة حلاوة ضمن المسارات السياحية الرسمية على مستوى المملكة، نظرًا لما يتمتع به من شلالات وإرث تاريخي ومقومات طبيعية وبيئية فريدة.





وأشار الباحث محمد الشرع إلى أن وادي زقيق يحتضن إرثًا تاريخيًا مهمًا يتمثل في وجود قطع فسيفسائية وشواهد أثرية تؤكد عراقة الحضارة في المنطقة، إلى جانب الشلالات وقرية كركمة التراثية، داعيًا إلى إدراج الوادي رسميًا ضمن المسارات السياحية الوطنية.



من جهتها، قالت رئيسة جمعية السندس الأخضر الثقافية، فاتن الغزو، إن الوادي يشهد حركة سياحية نشطة، ويستحق أن يكون على الخريطة السياحية الوطنية، مشددة على ضرورة استغلال مقوماته الطبيعية والبيئية، وفي مقدمتها منطقة الشلال التي تُعد نقطة جذب رئيسية للزوار.



بدوره، أشار عضو مبادرة "البيئة تجمعنا"، متعب نجادات، إلى خطورة الطريق المؤدي إلى الوادي، مبينًا أنه ضيق ولا يتسع سوى لمركبة واحدة، ويحتاج إلى توسعة وصيانة مستمرة، نظرًا لكثرة المنحنيات وصعوبة تضاريس المنطقة، ما يجعل الوصول إلى الوادي محفوفًا بالمخاطر.



من ناحيتها، قالت رئيسة لجنة بلدية الشفا، باسمة العموش، إن البلدية تتابع مطالب الأهالي وتسعى إلى تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات في الوادي، بما يعزز دوره كوجهة سياحية، مؤكدة أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ مشروعات تخدم المنطقة وتدعم المجتمع المحلي.



من جانبه، بيّن مدير سياحة عجلون، فراس الخطاطبة، أن وزارة السياحة والآثار تضع وادي زقيق ضمن أولوياتها في إطار خطط تنمية السياحة الريفية والبيئية، مشيرًا إلى أن الوادي يتمتع بمقومات طبيعية وأثرية فريدة تؤهله ليكون محطة بارزة ضمن المسارات السياحية.