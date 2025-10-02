الخميس 2025-10-02 02:23 م
 

المعايطة: التحول الرقمي في العملية الانتخابية "لا يعني التصويت عبر الإنترنت"

رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة
موسى المعايطة
 
الخميس، 02-10-2025 01:26 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، الخميس إن التحول الرقمي في العملية الانتخابية لا يعني التصويت عبر "الإنترنت".

وأضاف المعايطة أن هذا التحول يقتصر على استخدام أدوات التكنولوجيا في العملية الانتخابية لتخفيف العبء والوقت، فضلاً عن تسهيل الإجراءات التنظيمية ومساعدة الناخبين.


وأكد أن عملية الانتخاب ستبقى كما هي، بشكل مباشر داخل مراكز الاقتراع، موضحا أن إدخال التكنولوجيا يهدف فقط إلى تعزيز الكفاءة والسرعة والشفافية في الإجراءات، دون تغيير جوهر العملية الانتخابية المتمثل في الحضور المباشر للإدلاء بالصوت.

 
 
