المعايطة: التحول الرقمي في العملية الانتخابية "لا يعني التصويت عبر الإنترنت"

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، الخميس إن التحول الرقمي في العملية الانتخابية لا يعني التصويت عبر "الإنترنت".

وأضاف المعايطة أن هذا التحول يقتصر على استخدام أدوات التكنولوجيا في العملية الانتخابية لتخفيف العبء والوقت، فضلاً عن تسهيل الإجراءات التنظيمية ومساعدة الناخبين.