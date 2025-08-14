أكثر من 86 ألف مشارك في برنامج "أردننا جنة"

الوكيل الإخباري- بلغ عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" منذ بداية العام الحالي وحتى 9 آب الحالي أكثر من 86 ألف مشارك، وفقا لبيانات وزارة السياحة والآثار.

اضافة اعلان



وكان البرنامج جرى تعليقه مؤقتا في كانون الأول 2024، ثم تم استئنافه في شهر نيسان 2025. وتشير الأرقام أعلاه إلى أعداد المشاركين منذ استئناف البرنامج في نيسان وحتى مطلع آب، حيث لم تسجل الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي (كانون الثاني، شباط، آذار) أي مشارك، إذ بدأت الأرقام في نيسان حيث سجل 5,193 مشاركا.