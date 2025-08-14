الخميس 2025-08-14 11:54 ص
 

أكثر من 86 ألف مشارك في برنامج "أردننا جنة"

وزارة السياحة والآثار
الوكيل الإخباري-   بلغ عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" منذ بداية العام الحالي وحتى 9 آب الحالي أكثر من 86 ألف مشارك، وفقا لبيانات وزارة السياحة والآثار.

وكان البرنامج جرى تعليقه مؤقتا في كانون الأول 2024، ثم تم استئنافه في شهر نيسان 2025. وتشير الأرقام أعلاه إلى أعداد المشاركين منذ استئناف البرنامج في نيسان وحتى مطلع آب، حيث لم تسجل الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي (كانون الثاني، شباط، آذار) أي مشارك، إذ بدأت الأرقام في نيسان حيث سجل 5,193 مشاركا.

 

كما سجل شهر أيار 36,991 مشاركا، بينما سجل شهر حزيران 13,681 مشاركا، في حين سجل شهر تموز 23,152 مشاركا، فيما وصل العدد حتى 9 آب الحالي أكثر من 7,265.

 
 
