المومني: تصريحات نتنياهو استفزازية ولن نقف مكتوفي الأيدي

وأضاف المومني، أن تصريحات نتنياهو تمثل استفزازا صارخا للدول المحيطة بإسرائيل، مؤكدا أن هذه الدول لن تقف مكتوفة الأيدي.
وجدد رفض الأردن وإدانته لهذه التصريحات، معتبرا إياها أمرا في غاية الخطورة، ومؤكدا أن المملكة معنية بضرورة توقف التصريحات الإسرائيلية التي تمس سيادة الدول وتستفز الرأي العام.
وأشار المومني إلى أن التعنت الإسرائيلي يعد خرقا واضحا للقانون الدولي، ويجلب لإسرائيل مزيدا من العزلة الدولية.
ولفت إلى أنه من المتوقع اعترافات متزايدة من دول هامة بالدولة الفلسطينية خلال أيلول المقبل.
وأوضح المومني أن المساعدات البرية إلى قطاع غزة تواجه معيقات، بسبب هجمات المستوطنين عليها وعرقلة الاحتلال، مشددا على أنه لا بد من وجود ضغط دولي لإدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع.
