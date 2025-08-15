الجمعة 2025-08-15 01:54 م
 

أسعار النفط عند أعلى مستوى في أسبوع

ت
أرشيفية
 
الجمعة، 15-08-2025 10:18 ص

الوكيل الإخباري- حافظت أسعار النفط على مكاسبها اليوم الجمعة، لتتداول عند أعلى مستوياتها في أسبوع، مع ترقب المستثمرين للقمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، وسط مخاوف من تأثير التوترات الجيوسياسية على الإمدادات.

اضافة اعلان


وارتفع خام برنت بنسبة 0.2 بالمئة أو 16 سنتا ليسجل 67 دولارا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بالنسبة نفسها إلى 64.10 دولار، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).


كما تلقت الأسواق دفعة معنوية من بيانات النمو في اليابان، أحد أكبر مستوردي النفط عالميا، حيث سجل الاقتصاد نموا بنسبة 1 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الممتد من نيسان حتى تموز، متجاوزا التوقعات البالغة 0.4 بالمئة.


وعلى أساس فصلي، نما الناتج المحلي الإجمالي 0.3 بالمئة مقابل توقعات بـ0.1 بالمئة فقط، ما يعزز التوقعات بارتفاع الطلب على الطاقة.

 

بترا

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أسواق ومال ارتفاع أسواق الأسهم الأوروبية والأسيوية

ا

أخبار محلية لقاء لتعزيز الربط الجوي بين الأردن والأسواق السياحية في المنطقة

ا

أخبار محلية الغذاء والدواء توضح بشأن منتج لبن رايب مجهول المصدر

ا

أسواق ومال الذهب يرتفع عالميا لكنه يتجه لخسارة أسبوعية

ة

أخبار محلية الأردن وسوريا تبحثان تعزيز وتنشيط العمل في المعبر الحدودي والمنطقة المشتركة

ا

أخبار محلية عجلون: إشغال كامل للمنتجعات وسط حركة سياحية نشطة

ت

اقتصاد محلي ارتفاع التبادل التجاري بين الأردن ودول الخليج إلى 2.56 مليار دينار

ا

أخبار محلية أزمة مائية تفاقم معاناة المواطنين في جرش



 
 



الأكثر مشاهدة