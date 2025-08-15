أسعار النفط عند أعلى مستوى في أسبوع

وارتفع خام برنت بنسبة 0.2 بالمئة أو 16 سنتا ليسجل 67 دولارا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بالنسبة نفسها إلى 64.10 دولار، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
كما تلقت الأسواق دفعة معنوية من بيانات النمو في اليابان، أحد أكبر مستوردي النفط عالميا، حيث سجل الاقتصاد نموا بنسبة 1 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الممتد من نيسان حتى تموز، متجاوزا التوقعات البالغة 0.4 بالمئة.
وعلى أساس فصلي، نما الناتج المحلي الإجمالي 0.3 بالمئة مقابل توقعات بـ0.1 بالمئة فقط، ما يعزز التوقعات بارتفاع الطلب على الطاقة.
