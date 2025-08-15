دراسة تكشف تأثير السكري على القلب والشرايين

وأشارت الدكتورة لوبوف شيفتسوفا من قسم تشريح الإنسان بالجامعة إلى أن الهدف الأساسي من الدراسة كان معرفة تأثيرات مرض السكري على الجسم، والغوص في آليات التليف القلبي، وهي عملية النمو المفرط للنسيج الضام في القلب، باعتبارها أساسا لأمراض القلب الخطيرة مثل النوبات القلبية، واكتشاف آليات جديدة للوقاية من هذه الأمراض.
وأوضحت العالمة أن الدراسة أُجريت على 80 جرذا ذكرا بالغا من جرذان التجارب، بعضهم كان يعاني من مرض السكري والبعض الآخر سليما. وقام الباحثون بمراقبة الحالة الجسدية والصحية لهذه الحيوانات لمدة 21 يوما، ثم أخضعوها لعمليات تشريح وفحص أنسجة القلب لمقارنة التغيرات المجهرية بين المجموعتين.
وأظهرت نتائج الدراسة زيادة كبيرة في نسبة النسيج الضام في عضلة القلب لدى الجرذان المصابة بالسكري مقارنة بالحيوانات السليمة، كما تبين أن الحيوانات المصابة بالسكري تعاني تدهورا في وظائف الشرايين.
كما تبين أن حيوانات التجارب المصابة بالسكري كانت لديها زيادة في سمك جدران الشرايين التاجية وضيق في تجويفها، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف تغذية أنسجة القلب ونقل الأكسجين إليها، ويتسبب أيضًا بموت الخلايا القلبية واستبدالها بنسيج ضام غير وظيفي، وهي عملية تُعرف بالتليف القلبي وتزيد من خطر المضاعفات المميتة.
-
أخبار متعلقة
-
خلال الصيف.. لماذا يجب تجنب الاستحمام بالماء البارد؟
-
ملابس واقية من الشمس: ضرورة صحية للفئات الأكثر عرضة للخطر
-
من أجل الصحة.. "نصيحة" خلال موجة الحر
-
ما هي فوائد التفاح في الصيف؟
-
قد يكون "مضرا".. خطأ شائع في استخدام مروحة المنزل
-
السلطات الأمريكية تسحب منتجا شائعا لعلاج تساقط الشعر يهدد سلامة الأطفال
-
دواء شائع لحرقة المعدة قد يسبب مشاكل هضمية خطيرة
-
فيتامين د في الصيف.. هل الاستغناء عنه آمن؟