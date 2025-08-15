الجمعة 2025-08-15 10:19 ص
 

الدفاع الروسية: إسقاط 53 مسيرة أوكرانية غربي البلاد

الجمعة، 15-08-2025 09:56 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 53 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد.

وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور حيث أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا.

