أكيد: 91 إشاعة خلال شهر آب

الوكيل الإخباري-   سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" 91 إشاعة، صدرت وانتشرت بين جمهور المتلقين خلال شهر آب الماضي ووصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محلية أو خارجية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وقال المرصد في تقريره الشهري الذي أصدره اليوم الاثنين، إنه طور منهجية كمية ونوعية لرصد الإشاعات وفق تعريف الإشاعة بأنها: "المعلومات أو الأخبار غير الصحيحة أو غير الدقيقة، المرتبطة بشأن عام ، أو بمصالح داخلية، حيث وصلت إلى أكثر من خمسة آلاف شخص تقريبا عبر وسائل الإعلام الرقمي سواء نفيت رسميا أو من الجهة ذات العلاقة أم لا".


وبين التقرير أن عدد الإشاعات التي جرى نفيها بلغ 15 إشاعة من أصل 91 إشاعة، مسجلة بذلك زيادة بمقدار  إشاعتين، مقارنة بالإشاعات التي تم نفيها خلال شهر تموز الماضي التي بلغت 13 إشاعة.

 
 
