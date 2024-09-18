أمام الملك.. الحكومة الجديدة تقسم اليمين (أسماء الوزراء)

الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأربعاء، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور جعفر حسان.







وفيما يلي نص الإرادة الملكية السامية:



"نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بناء على استقالة دولة الدكتور بشر هاني الخصاونة، وبعد الاطلاع على المادة (35) من الدستور، نأمر بما هو آتٍ:



يعين دولة الدكتور جعفر عبد عبدالفتاح حسان، رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع.





وبناء على تنسيب الرئيس المشار إليه:



2- يعين معالي السيد أيمن حسين عبدالله الصفدي، نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية وشؤون المغتربين.



3- يعين معالي المهندس رائد مظفر رفعت أبو السعود، وزيرا للمياه والري.



4- يعين معالي المهندس "أحمد ماهر" حمدي توفيق أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان.



5- يعين معالي المهندس وليد "محي الدين" سليمان المصري، وزيرا للإدارة المحلية.



6- يعين معالي الدكتور محمد حسين سعد المومني، وزيرا للاتصال الحكومي.



7- يعين معالي الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني، وزيرا للعدل.



8- تعين معالي السيدة لينا مظهر حسن عناب، وزيرا للسياحة والآثار.



9- يعين معالي المهندس خالد موسى شحادة الحنيفات، وزيرا للزراعة.



10- يعين معالي السيد يعرب فلاح مفلح القضاة، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.



11- يعين معالي الدكتور صالح علي حامد الخرابشة، وزيرا للطاقة والثروة المعدنية.



12- يعين معالي السيد مهند شحادة خليل خليل، وزير دولة للشؤون الاقتصادية.



13- يعين معالي الدكتور أحمد علي خليف العويدي، وزير دولة.



14- يعين معالي الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة، وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.



15- يعين معالي المهندس مثنى حمدان عليان غرايبة، وزيرا للاستثمار.



16- يعين معالي الدكتور محمد أحمد مسلم الخلايلة، وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.



17- يعين معالي السيد مازن عبدالله هلال الفراية، وزيرا للداخلية.



18- يعين معالي الدكتور فراس إبراهيم ارشيد الهواري، وزيرا للصحة.



19- تعين معالي السيدة وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى، وزيرا للتنمية الاجتماعية.



20- يعين معالي الدكتور معاوية خالد محمد الردايدة، وزيرا للبيئة.



21- تعين معالي الدكتورة نانسي أحمد إبراهيم نمروقة، وزير دولة للشؤون الخارجية.



22- تعين معالي الآنسة زينة زيد رشاد طوقان، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.



23- تعين معالي المهندسة وسام وليد توفيق التهتموني، وزيرا للنقل.



24- يعين معالي السيد عبدالمنعم صالح شحادة العودات، وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية.



25- يعين معالي السيد عبدالله نوفان السعود العدوان، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.



26- يعين معالي الدكتور فياض ملفي عقيل القضاة، وزير دولة للشؤون القانونية.



27- يعين معالي السيد خالد محمود محمد البكار، وزيرا للعمل.



28- يعين معالي الدكتور عبدالحكيم موسى عبدالقادر الشبلي، وزيرا للمالية.



29- يعين معالي السيد مصطفى نصر مصطفى الرواشدة، وزيرا للثقافة.



30- يعين معالي الدكتور خير عبدالله عياد أبو صعيليك، وزير دولة لتطوير القطاع العام.



31- يعين معالي المهندس يزن حسين سليمان الشديفات، وزيرا للشباب.



32- يعين معالي المهندس سامي عيسى عيد سميرات، وزيرا للاتصال الرقمي والريادة.







صدر عن قصرنا رغدان العامر، في الرابع عشر من ربيع الأول سنة 1446 هجرية، الموافق للثامن عشر من أيلول سنة 2024 ميلادية".







وأدى رئيس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.

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