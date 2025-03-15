أمانة عمان تتلف 9 آلاف لتر عصائر في الأسبوع الثاني من رمضان

وقالت الأمانة في بيان، اليوم السبت، إنها واصلت من خلال دائرة الرقابة الصحية والمهنية، رقابتها على العصائر الرمضانية المعروضة تحت أشعة الشمس، والمعرضة للتلف السريع في الأسبوع الثاني من الشهر الفضيل.
وحول الإجراءات المتخذة على نظام المسالخ، أكدت الأمانة في بيانها، أنه تم توجيه 21 إنذاراً و31 مخالفة صحية، إضافة إلى 5 عمليات إتلاف لحوم ميداني.
واستمرت دائرة الرقابة الصحية في أخذ العينات الغذائية لبرنامج الرصد الرمضاني، وواصلت بث الرسائل التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعطاء المحاضرات للتجار والمواطنين، خصوصا طلاب المدارس بخصوص الأنماط الصحية المتبعة في شهر رمضان، حيث تجاوزت عدد المشاهدات 3 ملايين مشاهدة.
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