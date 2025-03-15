أمانة عمان تتلف 9 آلاف لتر عصائر في الأسبوع الثاني من رمضان

الوكيل الإخباري- أتلفت كوادر أمانة عمان الكبرى الرقابية، 9 آلاف و200 لتر من العصائر الرمضانية، إضافة إلى توجيه 630 انذارا، وتحرير 152 مخالفة خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان.

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وقالت الأمانة في بيان، اليوم السبت، إنها واصلت من خلال دائرة الرقابة الصحية والمهنية، رقابتها على العصائر الرمضانية المعروضة تحت أشعة الشمس، والمعرضة للتلف السريع في الأسبوع الثاني من الشهر الفضيل.



وحول الإجراءات المتخذة على نظام المسالخ، أكدت الأمانة في بيانها، أنه تم توجيه 21 إنذاراً و31 مخالفة صحية، إضافة إلى 5 عمليات إتلاف لحوم ميداني.