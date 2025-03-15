 
السبت 2025-03-15 09:46 م
 




            

        








    

        

        

            أمانة عمان تتلف 9 آلاف لتر عصائر في الأسبوع الثاني من رمضان
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                أمانة عمان
            
                

                    أمانة عمان 
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        09:28 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                   أتلفت كوادر أمانة عمان الكبرى الرقابية، 9 آلاف و200 لتر من العصائر الرمضانية، إضافة إلى توجيه 630 انذارا، وتحرير 152 مخالفة خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان.
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وقالت الأمانة في بيان، اليوم السبت، إنها واصلت من خلال دائرة الرقابة الصحية والمهنية، رقابتها على العصائر الرمضانية المعروضة تحت أشعة الشمس، والمعرضة للتلف السريع في الأسبوع الثاني من الشهر الفضيل.

وحول الإجراءات المتخذة على نظام المسالخ، أكدت الأمانة في بيانها، أنه تم توجيه 21 إنذاراً و31 مخالفة صحية، إضافة إلى 5 عمليات إتلاف لحوم ميداني.

واستمرت دائرة الرقابة الصحية في أخذ العينات الغذائية لبرنامج الرصد الرمضاني، وواصلت بث الرسائل التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعطاء المحاضرات للتجار والمواطنين، خصوصا طلاب المدارس بخصوص الأنماط الصحية المتبعة في شهر رمضان، حيث تجاوزت عدد المشاهدات 3 ملايين مشاهدة.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            أمانة عمان تتلف 9 آلاف لتر عصائر في الأسبوع الثاني من رمضان
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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