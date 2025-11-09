أمانة عمّان تدعو إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية استعدادًا لفصل الشتاء

ودعت الأمانة إلى تأمين مواد البناء وتنظيمها لمنع إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، وتفقد المضخة الغاطسة في الطوابق السفلية للمباني والمحال التجارية، واتخاذ إجراءات لحماية البضائع والمتاجر من أي تسرب محتمل للمياه. كما شددت على ضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول خلال الأحوال الجوية غير المستقرة.
وطلبت الأمانة من المواطنين عدم إلقاء النفايات والأنقاض عشوائيًا لضمان فعالية شبكة التصريف، وعدم ربط مزاريب الأسطح بشبكات الصرف الصحي لتجنب فيضانها. كما أكدت أهمية تثبيت الأجسام القابلة للتطاير مثل ألواح "الزينكو" واللوحات الإعلانية، والابتعاد عن مصادر الكهرباء في الشوارع والحدائق خلال الأمطار.
وشددت أمانة عمّان على ضرورة متابعة حالة الطقس والتحذيرات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة، والتعامل بجدية مع أي تنبيهات تتعلق بالسلامة العامة.
