أمانة عمان تواصل أعمال التعبيد الليلي لعدد من الشوارع الرئيسية

و تشمل الأعمال كشط شارع الملكة زين باتجاه النهضة مع اللوب المتجه باتجاه السابع هذه الليلة تمهيدا لتعبيده
كما تشمل أعمال تعبيد شارع الاميرة عالية من السادس باتجاه الاشارة الضوئية مدخل الصويفية
