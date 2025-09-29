أمانة عمان تواصل أعمال التعبيد الليلي لعدد من الشوارع الرئيسية

02:03 م

الوكيل الإخباري- تواصل أمانة عمان الكبرى اعمال التعبيد الليلي لعدد من الشوارع الرئيسية في المناطق التابعة لها، وذلك ضمن خططها لتحسين البنية التحتية للطرق، وإعادة تأهيلها، و تعزيز انسيابية الحركة المرورية. اضافة اعلان





و تشمل الأعمال كشط شارع الملكة زين باتجاه النهضة مع اللوب المتجه باتجاه السابع هذه الليلة تمهيدا لتعبيده





كما تشمل أعمال تعبيد شارع الاميرة عالية من السادس باتجاه الاشارة الضوئية مدخل الصويفية