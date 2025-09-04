الخميس 2025-09-04 12:15 م
 

أمسية أدبية نقدية في رابطة الكتاب الأردنيين في الزرقاء

رابطة الكتاب الأردنيين
 
الخميس، 04-09-2025 12:07 م

الوكيل الإخباري-    نظمت رابطة الكتاب الأردنيين فرع الزرقاء مساء أمس الأربعاء، أمسية أدبية نقدية حول المجموعة القصصية "ب. ت. ر" للكاتبة سمر الزعبي، بحضور عدد من المثقفين والمهتمين بالشأن الأدبي.

وأدارت الأمسية التي استضافتها رابطة الكتاب الأردنيين في عمان، القاصة صفاء الطحاينة.


وافتتحت الأمسية بمداخلة نقدية للناقد محمد رمضان الجبور بعنوان "الغرائبية في مجموعة "ب. ت. ر"، حيث تناول حضور الغرائبية في العنوان الرئيس وعناوين القصص، إضافة إلى توظيف الأسطورة وبناء النصوص السردية.

 

وأكد الجبور، أن الغرائبية في السرد العربي الحديث تعد من أبرز الظواهر الجمالية التي أسهمت في تجديد القصة القصيرة، بوصفها وسيلة فنية لتجاوز حدود المألوف وإعادة تشكيل الواقع عبر الحلم والفانتازيا والرمز.

 
 
