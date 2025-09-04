أمسية أدبية نقدية في رابطة الكتاب الأردنيين في الزرقاء

وأدارت الأمسية التي استضافتها رابطة الكتاب الأردنيين في عمان، القاصة صفاء الطحاينة.
وافتتحت الأمسية بمداخلة نقدية للناقد محمد رمضان الجبور بعنوان "الغرائبية في مجموعة "ب. ت. ر"، حيث تناول حضور الغرائبية في العنوان الرئيس وعناوين القصص، إضافة إلى توظيف الأسطورة وبناء النصوص السردية.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يرصد الهزة الأرضية على الحدود العراقية السورية
-
وزيرة التنمية تلتقي الاتحاد النوعي للمزارعات وتؤكد أهمية تمكين المرأة في قطاع الزراعة
-
عجلون: 150 ألف دينار لتنفيذ فتح وإعادة تأهيل طريق الصفصافة - الساخنة
-
واشنطن ترشّح جيم هولتسنايدر سفيرًا للولايات المتحدة في الأردن
-
تدهور وانقلاب تريلا مابعد محطة رأس النقب الأمنية
-
اعلان صادر عن جامعة آل البيت
-
البلقاء التطبيقية تنعى أحد طلبتها
-
الصفدي يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم