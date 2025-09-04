أمسية أدبية نقدية في رابطة الكتاب الأردنيين في الزرقاء

الوكيل الإخباري- نظمت رابطة الكتاب الأردنيين فرع الزرقاء مساء أمس الأربعاء، أمسية أدبية نقدية حول المجموعة القصصية "ب. ت. ر" للكاتبة سمر الزعبي، بحضور عدد من المثقفين والمهتمين بالشأن الأدبي.

اضافة اعلان



وأدارت الأمسية التي استضافتها رابطة الكتاب الأردنيين في عمان، القاصة صفاء الطحاينة.



وافتتحت الأمسية بمداخلة نقدية للناقد محمد رمضان الجبور بعنوان "الغرائبية في مجموعة "ب. ت. ر"، حيث تناول حضور الغرائبية في العنوان الرئيس وعناوين القصص، إضافة إلى توظيف الأسطورة وبناء النصوص السردية.