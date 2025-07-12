أمسية في مأدبا تستحضر شاعر الأردن "عرار"

وتحدث في الملتقى العين محمد الأزايدة والدكتور جازي السواعير والدكتورة انعام القيسي، حول الجوانب القيادية والأدبية للشاعر عرار ونظرته للمجتمع، وتأثر عرار برباعيات الخيام وحبه لتراب الوطن وإخلاصه لها، وكانت قضية فلسطين هاجسه.
واشتمل الملتقى على إلقاء قصائد شعرية لعدد من الشعراء، وجرى عرض لوحات فنية من إنتاج فناني مأدبا ملك الشوابكة ومحمد السوريكي وفواز الجفيرات.
بدوره، قال ممثل نقابة المهندسين باسل الفلاحات إن نقابة المهندسين ستبقى داعمة للأنشطة الثقافية والمثقفين، كما تحرص على المشاركة بالاحتفال بالمناسبات الوطنية المختلفة
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