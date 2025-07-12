أمسية في مأدبا تستحضر شاعر الأردن "عرار"

الوكيل الإخباري- نظم ملتقى مأدبا الثقافي وفرع نقابة المهندسين في مأدبا مساء اليوم السبت، "مهرجان عرار الأردني.. عرار بين قصيدة الماضي والحاضر"، وذلك بمناسبة الأعياد الوطنية.

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وتحدث في الملتقى العين محمد الأزايدة والدكتور جازي السواعير والدكتورة انعام القيسي، حول الجوانب القيادية والأدبية للشاعر عرار ونظرته للمجتمع، وتأثر عرار برباعيات الخيام وحبه لتراب الوطن وإخلاصه لها، وكانت قضية فلسطين هاجسه.



واشتمل الملتقى على إلقاء قصائد شعرية لعدد من الشعراء، وجرى عرض لوحات فنية من إنتاج فناني مأدبا ملك الشوابكة ومحمد السوريكي وفواز الجفيرات.



وقال رئيس الملتقى فوزان الحوراني إن احتفالاتنا الوطنية: يوم الكرامة والجيش والاستقلال تعبّر عن حب الوطن لتبقى راية الوطن عالية ووطننا حرا أبيا.