الأربعاء 2025-08-27 03:34 م
 

الاحتلال يهدم عشرات المنازل والمنشآت بالداخل الفلسطيني

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، قرابة 20 منزلًا في ضاحية 4، ومنشآت تجارية في ضاحية 28 بمدينة رهط في منطقة النقب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، كما اعتقلت 16 فلسطينيًا من منا
ارشيفية
 
الأربعاء، 27-08-2025 01:44 م
الوكيل الإخباري-   هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، قرابة 20 منزلًا في ضاحية 4، ومنشآت تجارية في ضاحية 28 بمدينة رهط في منطقة النقب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، كما اعتقلت 16 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.اضافة اعلان


وقال نائب رئيس بلدية رهط، حسن النصاصرة، في بيان، إن آليات الهدم اقتحمت المدينة وهدمت المنازل بحجة البناء دون ترخيص، تحت حماية قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية التي حاصرت مواقع الهدم ومنعت اقتراب الأهالي.

وأوضح أن هذه البيوت، التي شُيّدت منذ سنوات عدة، يقطنها أكثر من 150 فردًا، حيث سيجدون أنفسهم في الساعات المقبلة في العراء بلا مسكن ولا مأوى.

وأضاف: "إن هذه الأعمال البربرية بلغت أشدّها، وما يزيد الأمر توترًا هو أن هذه المنازل تقع داخل الخط الأزرق لمساحة مدينة رهط وسلطة توطين البدو".

وتُعد مدينة رهط، الواقعة شمالي مدينة بئر السبع، أكبر مدينة عربية بدوية في النقب، ويقطنها أكثر من 75 ألف نسمة، وتواجه تحديات تتعلق بالفقر والبطالة وضعف البنية التحتية.
 
 
gnews

