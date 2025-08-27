أنغام تستعد لإحياء حفل تاريخي في لندن بعد تعافيها الصحي

الوكيل الإخباري- تستعد النجمة المصرية أنغام للقاء جمهورها في حفل مرتقب على مسرح "رويال ألبرت هول" الشهير في لندن يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، وذلك بعد فترة علاجية صعبة تجاوزتها بنجاح، لتعود إلى الساحة الفنية بإطلالة استثنائية.

ورغم الشائعات التي راجت مؤخراً عن تدهور حالتها الصحية وخضوعها لعمليات جراحية متتالية، نفى الإعلامي محمود سعد هذه المزاعم، مؤكدًا أنها خضعت لعملية واحدة فقط، وأنها الآن بحالة جيدة وتعيش فترة نقاهة مع أسرتها في القاهرة.



يُعد هذا الحفل محطة فنية مهمة لأنغام، إذ ستكون أول فنانة مصرية تصعد هذا المسرح العريق منذ عبد الحليم حافظ، ما يمنح الحدث طابعًا تاريخيًا خاصًا.



وقد بدأت الشركة المنظمة بيع التذاكر منذ 2 مايو عبر الموقع العالمي LIVENATION.CO.UK، وسط إقبال واسع من جمهور أنغام داخل بريطانيا وخارجها.



الحفل المنتظر يأتي تتويجًا لرحلة تعافٍ وتحدٍ شخصي وفني، ليكون بمثابة رسالة قوة من فنانة عادت إلى جمهورها أكثر تألقًا وإصرارًا على تقديم الفن الراقي.