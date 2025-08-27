أمين عام وزارة الصحة يتفقد مراكز صحية في الزرقاء

01:28 م

تفقد الأمين العام لشؤون الرعاية الصحية الأولية والأوبئة، الدكتور رائد الشبول، اليوم الأربعاء، عددًا من المراكز الصحية في لواء الرصيفة، يرافقه مدير صحة محافظة الزرقاء، الدكتور خالد عبد الفتاح، حيث التقى عددًا من ممثلي المجتمع المحلي، واستمع إلى أبرز التحديات والاحتياجات الملحة.





وشملت الجولة مركز صحي الرصيفة الشمالي، الذي أُخلي أخيرًا، بقرار من لجنة السلامة العامة بعد أن تبين أن المبنى متهالك وآيل للسقوط، حفاظًا على أرواح المراجعين وسلامة الكوادر الصحية.



كما زار الدكتور الشبول مركز صحي العامرية، وهو مبنى مستأجر صدر بحقه قرار بالإخلاء، إلا أن الوزارة ارتأت تأجيل تنفيذه بشكل مرحلي، لتفادي توقف الخدمات عن المواطنين، إلى حين تجهيز البديل المناسب في الطابق الأرضي من مبنى مجمع الدوائر التابع لبلدية الرصيفة، الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي الواقع بين مركزي الرصيفة الشمالي والعامرية.



وخلال زيارته للموقع الجديد، اطمأن الأمين العام على جاهزية المبنى ليكون بديلًا معتمدًا، داعيًا مختلف الجهات ذات العلاقة إلى تسريع وتيرة العمل وتكثيف الجهود لإنجاز التجهيزات المطلوبة في أسرع وقت، بما يضمن استمرار الخدمة الطبية دون أي انقطاع.



وأشاد الشبول بالتعاون البنّاء بين القطاعات المختلفة، مثمنًا دور رئيس لجنة بلدية الرصيفة في تذليل العقبات، وجهود المتصرف في متابعة احتياجات المواطنين بشكل مباشر.