الأربعاء 2025-08-27 03:35 م
 

مي عمر تحتفل بعيد ميلاد زوجها بهدية فاخرة تتجاوز 4 ملايين جنيه - صورة

لالالا
مي عمر بعيد و محمد سامي
 
الأربعاء، 27-08-2025 02:06 م

الوكيل الإخباري-   احتفلت الفنانة مي عمر بعيد ميلاد زوجها المخرج محمد سامي بطريقة مميزة، حيث أهدته ساعة نادرة من دار Patek Philippe السويسرية، طراز Aquanaut لعام 2024، باللون الأخضر، تجاوزت قيمتها 4 ملايين جنيه مصري.

اضافة اعلان


تتميّز الساعة بتفاصيل فنية دقيقة، منها أرقام مطلية بماء الذهب وعقارب من الذهب الأبيض، ما منحها طابعًا فخمًا ولافتًا.


ونشر سامي عبر حسابه في "إنستغرام" مقطع فيديو يوثق لحظة تلقيه الهدية، موجّهًا الشكر لمي عمر، في لفتة رومانسية لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورهما.


وتأتي هذه الهدية في ظل النجاحات المشتركة التي حققها الثنائي مؤخرًا، خصوصًا بعد عرض مسلسل "إش إش" في رمضان 2025، إلى جانب مسلسل "سيد الناس" الذي أخرجه سامي، وشارك فيه نخبة من نجوم الدراما المصرية.

 


Image1_820252714741540187877.jpg

 

24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تفعيل رابط نتائج امتحان الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر

ررللل

فن ومشاهير أنغام تستعد لإحياء حفل تاريخي في لندن بعد تعافيها الصحي

لالالالالالالا

فن ومشاهير إدارة أعمال فضل شاكر تكشف حقيقة إحيائه حفلاً في مصر

خلال لقائه عددا من كبار الضباط المتقاعدين العسكريين

أخبار محلية العيسوي: الملك وأبناء شعبه ونشامى الجيش والأمن والمتقاعدون العسكريون ركيزة صمود الوطن

وزير الداخلية يتفقد مكتب أحوال وجوازات جبل الحسين

أخبار محلية وزير الداخلية يتفقد مكتب أحوال وجوازات جبل الحسين

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وزارة الاقتصاد الرقمي

أخبار محلية تكريم الأردن بمنتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة لإنجازاته في الحكومة الإلكترونية

لالالا

فن ومشاهير مي عمر تحتفل بعيد ميلاد زوجها بهدية فاخرة تتجاوز 4 ملايين جنيه - صورة



 
 





الأكثر مشاهدة