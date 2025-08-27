مي عمر تحتفل بعيد ميلاد زوجها بهدية فاخرة تتجاوز 4 ملايين جنيه - صورة

تتميّز الساعة بتفاصيل فنية دقيقة، منها أرقام مطلية بماء الذهب وعقارب من الذهب الأبيض، ما منحها طابعًا فخمًا ولافتًا.
ونشر سامي عبر حسابه في "إنستغرام" مقطع فيديو يوثق لحظة تلقيه الهدية، موجّهًا الشكر لمي عمر، في لفتة رومانسية لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورهما.
وتأتي هذه الهدية في ظل النجاحات المشتركة التي حققها الثنائي مؤخرًا، خصوصًا بعد عرض مسلسل "إش إش" في رمضان 2025، إلى جانب مسلسل "سيد الناس" الذي أخرجه سامي، وشارك فيه نخبة من نجوم الدراما المصرية.
-
أخبار متعلقة
-
أنغام تستعد لإحياء حفل تاريخي في لندن بعد تعافيها الصحي
-
إدارة أعمال فضل شاكر تكشف حقيقة إحيائه حفلاً في مصر
-
تدهور قدراته الإدراكية.. تطورات مقلقة في الحالة الصحية لنجم أمريكي شهير - صور
-
تيك توكر شهيرة جديدة في قبضة الأمن المصري .. ماذا وجدوا لديها ؟
-
وفاة فنانة عربية قديرة
-
أزمة قلبية تودي بحياة الإعلامي المصري عاطف كامل بعد قرار بحبسه
-
هل طلبت إلهام شاهين تدريس مسيرتها الفنية؟
-
أصالة ستعود مُجددا إلى بيروت.. ما السبب؟