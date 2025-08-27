مي عمر تحتفل بعيد ميلاد زوجها بهدية فاخرة تتجاوز 4 ملايين جنيه - صورة

الوكيل الإخباري- احتفلت الفنانة مي عمر بعيد ميلاد زوجها المخرج محمد سامي بطريقة مميزة، حيث أهدته ساعة نادرة من دار Patek Philippe السويسرية، طراز Aquanaut لعام 2024، باللون الأخضر، تجاوزت قيمتها 4 ملايين جنيه مصري.

اضافة اعلان



تتميّز الساعة بتفاصيل فنية دقيقة، منها أرقام مطلية بماء الذهب وعقارب من الذهب الأبيض، ما منحها طابعًا فخمًا ولافتًا.



ونشر سامي عبر حسابه في "إنستغرام" مقطع فيديو يوثق لحظة تلقيه الهدية، موجّهًا الشكر لمي عمر، في لفتة رومانسية لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورهما.



وتأتي هذه الهدية في ظل النجاحات المشتركة التي حققها الثنائي مؤخرًا، خصوصًا بعد عرض مسلسل "إش إش" في رمضان 2025، إلى جانب مسلسل "سيد الناس" الذي أخرجه سامي، وشارك فيه نخبة من نجوم الدراما المصرية.



