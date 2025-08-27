بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان اليوم الأربعاء، حوالي 8.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.5 مليون سهم، نفذت من خلال 3159 عقداً.

اضافة اعلان