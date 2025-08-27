الأربعاء 2025-08-27 03:36 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الأربعاء، 27-08-2025 02:24 م

الوكيل الإخباري-   بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان اليوم الأربعاء، حوالي 8.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.5 مليون سهم، نفذت من خلال 3159 عقداً.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2965 نقطة بارتفاع نسبته 0.22 بالمئة.

 
 
