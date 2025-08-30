السبت 2025-08-30 08:40 م
 

أمسية للفرقة الهاشمية ضمن مهرجان "شبيب"
 
السبت، 30-08-2025

الوكيل الإخباري-    قدمت الفرقة الهاشمية للإنشاد مساء أمس الجمعة على مدرج الحسن بن طلال في الجامعة الأردنية ضمن فعاليات مهرجان شبيب الدولي للثقافة والفنون بدورته الحادية والثلاثين، أمسية من الإنشاد الديني والمدائح النبوية.

واستهلت الفرقة الأمسية التي حضرتها رئيسة المهرجان الشريفة بدور بنت عبد الإله ورئيس جمعية الثقافة العربية الإسلامية الدكتور مهند عربيات، بقيادة المنشد حسام الغول، والمكونة من 42 منشدا منهم 10 عازفين على الإيقاعات الشرقية، بوصلة من الموروث الإنشادي الديني المأثور، للمنشد محمد العمرو، تضمنت "في جبين الحِبِّ نور من لُجين وصباح الوجه ضوء القمرين" تبعتها أنشودة "يا حبيبي في مُحياك تباشير السلام وفؤادي لك غنَّى ألحان الغرام".

 
 
