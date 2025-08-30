أمسية للفرقة الهاشمية ضمن مهرجان "شبيب"

الوكيل الإخباري- قدمت الفرقة الهاشمية للإنشاد مساء أمس الجمعة على مدرج الحسن بن طلال في الجامعة الأردنية ضمن فعاليات مهرجان شبيب الدولي للثقافة والفنون بدورته الحادية والثلاثين، أمسية من الإنشاد الديني والمدائح النبوية.

