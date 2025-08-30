أمسية للفرقة الهاشمية ضمن مهرجان "شبيب"

واستهلت الفرقة الأمسية التي حضرتها رئيسة المهرجان الشريفة بدور بنت عبد الإله ورئيس جمعية الثقافة العربية الإسلامية الدكتور مهند عربيات، بقيادة المنشد حسام الغول، والمكونة من 42 منشدا منهم 10 عازفين على الإيقاعات الشرقية، بوصلة من الموروث الإنشادي الديني المأثور، للمنشد محمد العمرو، تضمنت "في جبين الحِبِّ نور من لُجين وصباح الوجه ضوء القمرين" تبعتها أنشودة "يا حبيبي في مُحياك تباشير السلام وفؤادي لك غنَّى ألحان الغرام".
