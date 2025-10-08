أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تطلع على واقع المراكز الشبابية بالكرك

الوكيل الإخباري- اطلعت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، خلال زيارتها، اليوم الأربعاء، عدداً من المراكز الشبابية في محافظة الكرك، بهدف الاطلاع على واقعها وبحث إمكانية إنشاء حاضنات رقمية ومشاريع ريادة أعمال.

اضافة اعلان



وشملت الزيارة التي تأتي ضمن جهود الوزارة في دعم الشباب وتمكينهم في مجالات التكنولوجيا والابتكار، مراكز شباب مؤاب، والصافي، وشيحان، والقطرانة، حيث اطلعت الزعبي على البنية التحتية والخدمات المقدمة.



واستمعت الأمين العام إلى ملاحظات الكوادر الإدارية حول احتياجاتهم وتطلعاتهم لتطوير المراكز لتصبح بيئة محفزة للإبداع الرقمي.