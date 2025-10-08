أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تطلع على واقع المراكز الشبابية بالكرك

وشملت الزيارة التي تأتي ضمن جهود الوزارة في دعم الشباب وتمكينهم في مجالات التكنولوجيا والابتكار، مراكز شباب مؤاب، والصافي، وشيحان، والقطرانة، حيث اطلعت الزعبي على البنية التحتية والخدمات المقدمة.
واستمعت الأمين العام إلى ملاحظات الكوادر الإدارية حول احتياجاتهم وتطلعاتهم لتطوير المراكز لتصبح بيئة محفزة للإبداع الرقمي.
من جهته، أكد مدير شباب الكرك الدكتور يعقوب الحجازين، أهمية الشراكة بين وزارتي الشباب والاقتصاد الرقمي والريادة في تنفيذ مشاريع تنموية تستهدف الشباب، وتوفر فرصاً حقيقية لهم في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.
