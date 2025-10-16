الخميس 2025-10-16 10:17 م
 

أمين عام وزارة الشباب يتفقد فعاليات مهرجان العقبة الرياضي الثاني

الوكيل الإخباري- تفقد أمين عام وزارة الشباب مازن أبو بقر، اليوم الخميس، فعاليات مهرجان العقبة الرياضي الثاني الذي ينظمه نادي الأمير حمزة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ويستمر ثلاثة أيام.

وأكد أبو بقر أهمية المهرجان في صقل مهارات الشباب الرياضية وتعزيز روح التنافس من خلال مشاركة 1200 لاعب ولاعبة في 13 لعبة رياضية مشيرًا إلى أن هذه التظاهرة تسهم في تطوير الرياضة الأردنية وإفراز مواهب قادرة على تمثيل المملكة في البطولات الدولية.


واطلع أبو بقر خلال جولته على مختلف الفعاليات الرياضية والشبابية، مشيدًا بمستوى التنظيم والإقبال الكبير من الشباب على المشاركة، ومؤكدًا أن إقامة مثل هذه المهرجانات تجسّد توجهات وزارة الشباب الهادفة إلى نشر الثقافة الرياضية وتعزيز دور الشباب في خدمة المجتمع.


وأشار إلى أن محافظة العقبة أصبحت نموذجًا في احتضان الأنشطة الشبابية والرياضية التي تسهم في تمكين الشباب وبناء قدراتهم، لافتًا إلى أن الوزارة ستواصل دعمها لهذه المبادرات بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والأندية الرياضية والشركاء المحليين، لما لها من أثر إيجابي في تعزيز قيم الانتماء والمواطنة وغرس الروح الرياضية.


ويُتوج الأمين العام أبو بقر، مندوبًا عن وزير الشباب، الفائزين في ختام المهرجان الذي يُقام غدًا الجمعة في نادي مدينة الأمير حمزة للشباب.

 
 
