وزير الخارجية يجري مباحثات موسّعة مع نظيره البحريني

وأكّد الصفدي والزياني خلال لقائهما على هامش الدورة الحادية والعشرين لحوار المنامة الذي تستضيفه مملكة البحرين الشقيقة وينظّمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية الحرص المشترك على زيادة التعاون في مختلف المجالات وتعميق التنسيق إزاء القضايا الإقليمية.
وبحث الصفدي والزياني تطورات الأوضاع في غزة وأكّدا ضرورة التزام تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكافٍ إلى القطاع، والتقدّم ضمن رؤية شاملة تضمن الأمن والاستقرار وإعادة البناء في غزة، وإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
