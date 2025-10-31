وزير الخارجية يجري مباحثات موسّعة مع نظيره البحريني

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم مباحثات موسّعة مع وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني تناولت سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين المملكتين الشقيقتين والأوضاع في المنطقة.

وأكّد الصفدي والزياني خلال لقائهما على هامش الدورة الحادية والعشرين لحوار المنامة الذي تستضيفه مملكة البحرين الشقيقة وينظّمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية الحرص المشترك على زيادة التعاون في مختلف المجالات وتعميق التنسيق إزاء القضايا الإقليمية.