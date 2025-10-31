ولي عهد البحرين يستقبل الصفدي

وأكّد الاجتماع أهمية حوار المنامة منبرًا لحوار إقليمي ودولي شامل حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام الشامل في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
الكرك: مواطنون يطالبون بترميم المباني التراثية في قرية بذان وبردى القديمة
-
توجه حكومي لإطلاق تطبيق لنقل وتوزيع أسطوانات الغاز
-
وزير الخارجية يجري مباحثات موسّعة مع نظيره البحريني
-
إطلاق مبادرة "جولة مشي في مأدبا" بمشاركة مجتمعية واسعة
-
ارتفاع الإنفاق على الرواتب بنحو 274 مليون دينار في عام 2026
-
الأمن العام: الحملة الشتوية على صلاحية المركبات تبدأ السبت
-
وزير الشباب يرعى فعاليات مؤتمر "تيرا برين"
-
الكرك: إشهار كتاب علم اجتماع الأحزاب للدكتور حسين المحادين