ولي عهد البحرين يستقبل الصفدي

08:29 م

الوكيل الإخباري استقبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اليوم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ورؤساء الوفود العربية المشاركة في أعمال الدورة الحادية والعشرين لحوار المنامة 2025. اضافة اعلان





وأكّد الاجتماع أهمية حوار المنامة منبرًا لحوار إقليمي ودولي شامل حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام الشامل في المنطقة.