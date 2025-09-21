أنشطة وفعاليات شبابية في عدد من المراكز

ففي إربد، عقد مركز إرادة لتعزيز الإنتاجية بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن ورشة تعريفية بـ "هاكاثون إربد للتكنولوجيا المبتكرة"، سلطت الضوء على محاور تشمل التعليم والصحة الرقمية، والتحول الرقمي، ومراقبة الموارد، والاستدامة البيئية.
وقال المركز، إن التسجيل في "الهاكاثون" يستمر حتى 12 تشرين الأول المقبل، وسيُمنح الفائزون جوائز مالية تصل إلى 1500 دينار.
كما نفذ مركزا شباب وشابات وادي الكرك نشاطا ثقافيا بعنوان "العادات والتقاليد والفلكلور"، بمشاركة عدد من الشابات والشباب المتطوعين من مختلف أنحاء المحافظة.
وقال مدير الشباب الدكتور يعقوب الحجازين إن هذا النشاط يهدف إلى تعزيز الانتماء الثقافي والهوية الوطنية لدى الشباب، وتوسيع مداركهم حول القضايا الاجتماعية والثقافية المهمة، إضافة إلى دورها في تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي ودوره في تشكيل الهوية المجتمعية.
وتناول اللقاء، مفهوم العادات والتقاليد وأهميتها في بناء شخصية الفرد والمجتمع، ودورها الحيوي في الحفاظ على القيم الاجتماعية ونقلها من جيل إلى آخر.
وفي الصريح، نظم مركز الشباب والشابات ورشة حول "التحول الرقمي في المحاكم الشرعية والمدنية"، بمشاركة 30 شابة من منتسبات المركز ضمن الفئة العمرية من 15-18 عاما.
وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركات بالأولوية التي تحظى بها المحاكم الشرعية في تطبيق التعاملات الرقمية، وأهمية التحولات التكنولوجية في المضي قدما بإصلاح القضاء وبما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات.
إلى ذلك، اختتم مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج معسكرا كشفيا بيئيا بعنوان "أعمال ريادية من الخشب والحبال والقماش"، بمشاركة 26 شابة من الفئة العمرية 12–30 عاما، شمل تنفيذ مشاريع باستخدام مخلفات البيئة كالقوارير والرسومات من ورق الشجر.
