روسيا: فرض قيود على حركة الطيران بعدد من المطارات الدولية جنوبي البلاد

الوكيل الإخباري- أعلنت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي، اليوم الجمعة، فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطار غروزني وعدد من المطارات الدولية جنوبي روسيا، في إطار إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان السلامة الجوية في المناطق التي تشهد ظروفاً تشغيلية غير طبيعية.

