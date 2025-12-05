روسيا: فرض قيود على حركة الطيران بعدد من المطارات الدولية جنوبي البلاد

وأوضحت الوكالة أن هذه القيود ستستمر إلى حين استقرار الوضع الفني والأمني في المجال الجوي، مؤكدة أن العمل جارٍ مع الجهات المختصة لاستئناف الرحلات الجوية بشكل طبيعي فور زوال الأسباب التي أدت إلى فرض القيود.
-
أخبار متعلقة
-
الفاو: أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في تشرين الثاني
-
اليونيفيل: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان انتهاك واضح للقرار الأممي 1701
-
المحكمة العليا الأميركية تسمح لولاية تكساس بإجراء انتخابات وفق الدوائر الجديدة
-
الخارجية المصرية توجه تحذيراً عاجلاً لرعاياها في الخارج
-
ترامب يظهر مرة أخرى بضمادة على معصمه
-
ثلاث دول أوروبية تعلن مقاطعة يوروفيجن 2026 احتجاجاً على مشاركة الكيان
-
إسرائيل تبحث في القاهرة مع الوسطاء استعادة آخر أسير محتجز في غزة
-
الكرملين ينفي رفض موسكو لخطة السلام الأميركية في أوكرانيا