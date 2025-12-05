الجمعة 2025-12-05 05:32 م

روسيا: فرض قيود على حركة الطيران بعدد من المطارات الدولية جنوبي البلاد

روسيا
الجمعة، 05-12-2025 03:41 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي، اليوم الجمعة، فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطار غروزني وعدد من المطارات الدولية جنوبي روسيا، في إطار إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان السلامة الجوية في المناطق التي تشهد ظروفاً تشغيلية غير طبيعية.

وأوضحت الوكالة أن هذه القيود ستستمر إلى حين استقرار الوضع الفني والأمني في المجال الجوي، مؤكدة أن العمل جارٍ مع الجهات المختصة لاستئناف الرحلات الجوية بشكل طبيعي فور زوال الأسباب التي أدت إلى فرض القيود.

 
 


gnews

