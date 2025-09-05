أهالي قضاء بيرين يطالبون بتوسعة شارع الكمشة العالوك

الوكيل الإخباري- طالب أهالي قضاء بيرين في محافظة الزرقاء، بتوسعة طريق الكمشة - العالوك الذي يشهد حوادث مرورية متكررة بسبب ضيق المسار وعدم ملاءمته لحركة المرور المتزايدة، على الرغم من الوعود المتكررة بإدراجه ضمن خطط الصيانة والتوسعة عدة مرات .

ويعتبر طريق الكمشة - العالوك من الطرق الرئيسية والهامة في المنطقة، ويربط بين شارع الأردن وقرى قضاء بيرين وقرى باب عمان.



ويشهد الطريق، الذي أسس عام 1987، حوادث مرورية متكررة عند المنعطفات، حيث لا يتجاوز عرض الجزء المستخدم منه 4 أمتار في بعض المناطق بينما يصل عرض الشارع الرسمي في بعض الأجزاء إلى 30 متراً .



وأكد الأهالي، أن هذه الحوادث تسببت في إعاقات دائمة لبعض الأشخاص، مما دفعهم إلى مطالبة وزارة الأشغال العامة بإيجاد حل عاجل للمشكلة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وزيادة الخطورة على مستخدمي الطريق.



وكشف عضو مجلس محافظة الزرقاء السابق عن قضاء بيرين، الدكتور أمين شديفات، عن عدة كتب وجهها مجلس المحافظة ولقاءات مع مسؤولين تم خلاله شرح مخاطر الطريق على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه لم يتم أي إجراء ملموس على الأرض، رغم مطالبة مديرية أشغال محافظة الزرقاء بإعطاء الشارع أولوية واستثناء نظرا لما يشكله من خطورة خاصة في فصل الشتاء.



وأكد شديفات أن الطريق لا يزال يشكل خطراً كبيراً على مستخدميه بسبب المنعطفات الخطرة وغير المكشوفة .



من جانبه، أكد مدير أشغال محافظة الزرقاء المهندس محمد الهباشين، أن وزارة الأشغال العامة لم توافق على الطلب المستعجل الذي تم إرساله من قبل مجلس المحافظة السابق لتوسعة الطريق وتعديل المنعطفات الخطرة نظرًا لأن الشارع يقع داخل حدود البلدية وهو خارج اختصاص الأشغال العامة نظرًا لأن الطريق يعتبر غير نافذ رغم اتصاله بشارع الأردن.