مجمع الملك الحسين للأعمال ينعى الدكتور معتز النابلسي وعائلته

صدق الله العظيم
ينعى مجمع الملك الحسين للأعمال ممثلاً برئيسه التنفيذي ومجلس إدارته وكافة موظفيه والعاملين فيه وبمزيد من الحزن والأسى المرحوم بإذن الله تعالى الدكتور معتز النابلسي المدير العام لشركة إيستارتا
الذي انتقل وزوجته وابنتهما إلى رحمة الله تعالى فجر الجمعة 5/12/2025.
ويتقدمون من آل الفقيد بأصدق مشاعر العزاء على مصابهم الجلل،سائلين الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
-
أخبار متعلقة
-
شكر على تعاز
-
والدة النائب حابس سامي الفايز في ذمة الله
-
حزن يخيم على الوسط الإعلامي برحيل الزميل عبدالرزاق أبو هزيم
-
الشاب أحمد جمال الشيخ علي محسن في ذمة الله
-
فراس عيد القرعان...في ذمة الله
-
السيدة نوال أديب وهبة في ذمة الله
-
والد المعلمة نسيبة جعفر الصرايرة في ذمة الله
-
البوتاس العربية تنعى أحد مؤسسيها المهندس ناصر توفيق السعدون