مجمع الملك الحسين للأعمال ينعى الدكتور معتز النابلسي وعائلته

الوكيل الإخباري- "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية"



صدق الله العظيم



ينعى مجمع الملك الحسين للأعمال ممثلاً برئيسه التنفيذي ومجلس إدارته وكافة موظفيه والعاملين فيه وبمزيد من الحزن والأسى المرحوم بإذن الله تعالى الدكتور معتز النابلسي المدير العام لشركة إيستارتا



الذي انتقل وزوجته وابنتهما إلى رحمة الله تعالى فجر الجمعة 5/12/2025.



ويتقدمون من آل الفقيد بأصدق مشاعر العزاء على مصابهم الجلل،سائلين الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.



إنا لله وإنا إليه راجعون.

