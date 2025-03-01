أوقاف الأغوار الشمالية تُطلق مبادرة نسائم رمضانية للأسر العفيفة

وقال مدير الأوقاف الدكتور أيمن الخشاشنة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المبادرة التي تنظمها المديرية وتستمر طيلة أيام شهر رمضان الفضيل، تأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية في تلمس احتياجات المواطنين.
وأشار الى أن المبادرة التي ستنفذ بالتعاون مع لجان الزكاة التابعة للمديرية، تتضمن مبادرات فرعية تشمل، تنظيم إفطار الصائم، وإفطار الأيتام، وتوزيع مساعدات عينية ونقدية للأسر المحتاجة، وعيادة المرضى، إضافة إلى تقديم كسوة العيد للأسر العفيفة.
-
أخبار متعلقة
-
أوقاف عجلون : برامج وانشطة متنوعه خلال شهر رمضان
-
اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات
-
حركة نشطة بأسواق الزرقاء في أول يوم رمضان
-
اختتام منافسات بطولة المملكة لرفع الأثقال
-
خطة لمراقبة الأسواق في الطفيلة خلال رمضان
-
تنويه بشأن دوام مدارس الاردن اعتباراً من الاحد
-
حلقة نقاشية للنظر في مخالفات قانوني الغذاء والصحة العامة
-
العيسوي: الأردن قوي بقيادته الهاشمية ووحدته الوطنية