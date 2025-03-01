أوقاف الأغوار الشمالية تُطلق مبادرة نسائم رمضانية للأسر العفيفة

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، مبادرة بعنوان "نسائم رمضانية" والموجهة للأسر العفيفة والمعوزة.

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وقال مدير الأوقاف الدكتور أيمن الخشاشنة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المبادرة التي تنظمها المديرية وتستمر طيلة أيام شهر رمضان الفضيل، تأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية في تلمس احتياجات المواطنين.