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أوقاف الأغوار الشمالية تُطلق مبادرة نسائم رمضانية للأسر العفيفة

وزارة الأوقاف
وزارة الاوقاف
السبت، 01-03-2025 03:36 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، مبادرة بعنوان "نسائم رمضانية" والموجهة للأسر العفيفة والمعوزة.

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وقال مدير الأوقاف الدكتور أيمن الخشاشنة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المبادرة التي تنظمها المديرية وتستمر طيلة أيام شهر رمضان الفضيل، تأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية في تلمس احتياجات المواطنين.


وأشار الى أن المبادرة التي ستنفذ بالتعاون مع لجان الزكاة التابعة للمديرية، تتضمن مبادرات فرعية تشمل، تنظيم إفطار الصائم، وإفطار الأيتام، وتوزيع مساعدات عينية ونقدية للأسر المحتاجة، وعيادة المرضى، إضافة إلى تقديم كسوة العيد للأسر العفيفة.

 
gnews

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