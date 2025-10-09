الخميس 2025-10-09 10:34 م
 

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

أرشيفية
 
الخميس، 09-10-2025 10:11 م

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر اليوم الخميس، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات.

وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة.

 
 
gnews







