أوقاف الأغوار الشمالية تعقد مجلس الإفتاء الرمضاني الأول

الوكيل الإخباري- عقدت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، مجلس الإفتاء الرمضاني الأول، في مسجد الشونة الشمالية الكبير، والذي يأتي ضمن مبادرة نسائم رمضانية التي أطلقتها المديرية.

اضافة اعلان



واستعرض مفتي لواء الأغوار الشمالية الدكتور شادي مقدادي، مكانة شهر رمضان باعتباره الشهر الذي يتحقق فيه العتق والغفران وتعظم خلاله الصدقات والإحسان، وتفتح فيه أبواب الجنة وتتضاعف فيه الحسنات وتستجاب فيه الدعوات وتغفر فيه السيئات.



وقال، إن الصيام مدعاة لأن تتحلى النفس بالفضائل وتبتعد عن المعاصي، وتزيد من التراحم في المجتمع، لافتاً إلى قواعد الآداب والأخلاق التي ينبغي على المؤمن القيام بها في رمضان طلبا للمغفرة والرحمة واكتسابا للسلوكات المحمودة.