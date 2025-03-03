أوقاف الأغوار الشمالية تعقد مجلس الإفتاء الرمضاني الأول

واستعرض مفتي لواء الأغوار الشمالية الدكتور شادي مقدادي، مكانة شهر رمضان باعتباره الشهر الذي يتحقق فيه العتق والغفران وتعظم خلاله الصدقات والإحسان، وتفتح فيه أبواب الجنة وتتضاعف فيه الحسنات وتستجاب فيه الدعوات وتغفر فيه السيئات.
وقال، إن الصيام مدعاة لأن تتحلى النفس بالفضائل وتبتعد عن المعاصي، وتزيد من التراحم في المجتمع، لافتاً إلى قواعد الآداب والأخلاق التي ينبغي على المؤمن القيام بها في رمضان طلبا للمغفرة والرحمة واكتسابا للسلوكات المحمودة.
وأشار مقدادي إلى فوائد الصيام وأثره بتعزيز السلوكات الإيجابية، وإبراز صور التعاون والتكافل والتعاضد بين أفراد المجتمع ، لافتا الى أحكام الصيام وشروط صحته.
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