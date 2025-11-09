فيديو صادم يهز تركيا.. أطلق النار على صهره وواصل ضربه بـ "البندقية" لـ 5 دقائق!

الوكيل الإخباري- في أضنة التركية، وثّقت كاميرات مراقبة حادثة عنف مروعة داخل محل تجاري، حيث أقدم رجل على إطلاق النار على صهره قبل أن ينهال عليه بالضرب لمدة خمس دقائق باستخدام مؤخرة بندقية صيد.



ووقع الحادث في حي يشيل يورت إثر خلاف مالي بين شيفكي ش. (41 عاماً) وصهره أحمد ك. (48 عاماً)، تطوّر إلى مشاجرة داخل المتجر. أصيب الضحية برصاصة في ساقه، واستمر الجاني بضربه باللكمات وبمؤخرة البندقية بينما كان ممدداً على الأرض.



هرعت الشرطة والإسعاف إلى المكان، ونُقل الضحية إلى مستشفى أضنة الحكومي لتلقي العلاج، حيث تبيّن أن إصابته في الركبة، وحالته مستقرة. وتم ضبط بندقية طراز Gold X A استخدمت في الهجوم.



وكشفت التحقيقات أن كلا الطرفين لهما سجل جنائي؛ إذ الضحية متورط في اعتداءات ولعب قمار وسرقة، بينما المتهم له سوابق في الاتجار بالمخدرات والتحرش والقتل الخطأ.



وأفاد الجاني أمام الشرطة أنه تصرف دفاعاً عن النفس بعد أن طلب منه الضحية المال بشكل متكرر، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه بتهمة الشروع في القتل العمد.

Adana'da bir iş yerinde Şevki Ş. (41), kardeşinin kaynı Ahmet K.’yı (48) pompalı tüfekle bacağından vurduktan sonra yaklaşık 5 dakika boyunca önce tüfeğin dipçiği ile ardından da yumruklayarak darp etti.



