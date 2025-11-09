الأحد 2025-11-09 01:58 م
 

ورشة حول "برامج وآليات الاشتراكات المدعومة لتوسيع الشمول في الضمان الاجتماعي"

الأحد، 09-11-2025 12:30 م

الوكيل الإخباري-    نظمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي اليوم الأحد، ورشة وطنية مشتركة بعنوان: "برامج وآليات الاشتراكات المدعومة لتوسيع الشمول في الضمان الاجتماعي: تجارب دولية مختلفة".

وهدفت الورشة التي تستمر لمدة يومين إلى إطلاق التقرير العالمي حول الدعم على الاشتراكات الذي أعدته منظمة العمل الدولية والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي وإلى تعزيز الحوار الوطني حول سبل توسيع نطاق التغطية بالضمان الاجتماعي من خلال عرض آليات وتجارب دولية وثقها التقرير العالمي.


كما تسلط الضوء على التجربة الأردنية من خلال برنامج (استدامة++) كنموذج وطني في مجال تطوير آليات دعم الاشتراكات لتشمل فئات العمالة في القطاع غير المنظم.


وقال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور جاد الله الخلايلة، إن المؤسسة تضع صوب أولوياتها توسعة مظلة الشمول لتغطية جميع العاملين على أرض المملكة، موضحا إن برنامج "استدامة++" الذي يقدم دعما لاشتراكات فئات العمالة الأكثر هشاشة وحوافز شمول للعاملين، يعد إحدى المبادرات التي تبنتها المؤسسة لتمكين فئات جديدة من الانضمام إلى الضمان الاجتماعي بما يسهم بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.


وأكد أهمية التعرف على تجارب دول أخرى في مجال الدعم على الاشتراكات بما يسهم بتقوية الإطار التشريعي والأنظمة التأمينية وإيجاد النموذج الوطني لدعم الاشتراكات من شأنه توفير الحماية الاجتماعية للفئة الضعيفة و الهشة في المجتمع، مؤكدا أهمية الاستفادة من تجربة المؤسسة في تنفيذ برنامج استدامة++.

 

وشكر الخلايلة، كل من اسهم بكتابة قصة نجاح برنامج "استدامة ++ "، ومنظمة العمل الدولية والداعمين: المملكة المتحدة، و هولندا والنرويج، داعيا الى المشاركة بفعالية للخروج بأفكار تدعو إلى وضع برامج تدعم الحماية الاجتماعية والخروج ببرامج مشابه لتجارب الدول الأخرى في الدعم على الاشتراكات.

 
 
