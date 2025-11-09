ورشة حول "برامج وآليات الاشتراكات المدعومة لتوسيع الشمول في الضمان الاجتماعي"

وهدفت الورشة التي تستمر لمدة يومين إلى إطلاق التقرير العالمي حول الدعم على الاشتراكات الذي أعدته منظمة العمل الدولية والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي وإلى تعزيز الحوار الوطني حول سبل توسيع نطاق التغطية بالضمان الاجتماعي من خلال عرض آليات وتجارب دولية وثقها التقرير العالمي.
كما تسلط الضوء على التجربة الأردنية من خلال برنامج (استدامة++) كنموذج وطني في مجال تطوير آليات دعم الاشتراكات لتشمل فئات العمالة في القطاع غير المنظم.
وقال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور جاد الله الخلايلة، إن المؤسسة تضع صوب أولوياتها توسعة مظلة الشمول لتغطية جميع العاملين على أرض المملكة، موضحا إن برنامج "استدامة++" الذي يقدم دعما لاشتراكات فئات العمالة الأكثر هشاشة وحوافز شمول للعاملين، يعد إحدى المبادرات التي تبنتها المؤسسة لتمكين فئات جديدة من الانضمام إلى الضمان الاجتماعي بما يسهم بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأكد أهمية التعرف على تجارب دول أخرى في مجال الدعم على الاشتراكات بما يسهم بتقوية الإطار التشريعي والأنظمة التأمينية وإيجاد النموذج الوطني لدعم الاشتراكات من شأنه توفير الحماية الاجتماعية للفئة الضعيفة و الهشة في المجتمع، مؤكدا أهمية الاستفادة من تجربة المؤسسة في تنفيذ برنامج استدامة++.
