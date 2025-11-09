مجلس النواب يستمع الثلاثاء لخطاب الموازنة العامة لسنة 2026

الوكيل الإخباري- يستمع مجلس النواب، خلال جلسة صباحية، الثلاثاء، لخطاب الموازنة العامة لسنة 2026، يلقيه وزير المالية عبد الحكيم الشبلي.



كما يبدأ المجلس اعتبارا من الثلاثاء، بانتخاب لجانه الدائمة سنداً لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي للمجلس؛ وتضم اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، لجنة الشؤون الخارجية، اللجنة الإدارية، لجنة التربية والتعليم، لجنة الشباب والرياضة والثقافة، لجنة التوجيه الوطني والإعلام، لجنة الصحة والغذاء، لجنة الزراعة والمياه، لجنة البيئة والمناخ، ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان.



وتشمل أيضا؛ لجنة الطاقة والثروة المعدنية، لجنة الخدمات العامة والنقل، لجنة السياحة والآثار، لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة المرأة وشؤون الأسرة، لجنة الريف والبادية، ولجنة فلسطين.

اضافة اعلان