مجلس النواب يستمع الثلاثاء لخطاب الموازنة العامة لسنة 2026

كما يبدأ المجلس اعتبارا من الثلاثاء، بانتخاب لجانه الدائمة سنداً لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي للمجلس؛ وتضم اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، لجنة الشؤون الخارجية، اللجنة الإدارية، لجنة التربية والتعليم، لجنة الشباب والرياضة والثقافة، لجنة التوجيه الوطني والإعلام، لجنة الصحة والغذاء، لجنة الزراعة والمياه، لجنة البيئة والمناخ، ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان.
وتشمل أيضا؛ لجنة الطاقة والثروة المعدنية، لجنة الخدمات العامة والنقل، لجنة السياحة والآثار، لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة المرأة وشؤون الأسرة، لجنة الريف والبادية، ولجنة فلسطين.
-
أخبار متعلقة
-
كهرباء إربد تركّب محولات بتقنية الكهرباء الحية دون فصل التيار
-
تسرّب مادة كيميائية يسبب حالات اختناق في مدرسة خاصة بعمان ووزير التربية يطمئن على المصابين
-
تعبيد طرق في بني عبيد بكلفة 180 ألف دينار
-
فحص اكثر من ٣٠٠ الف مركبة في الحملة المرورية الشتوية
-
ورشة حول "برامج وآليات الاشتراكات المدعومة لتوسيع الشمول في الضمان الاجتماعي"
-
مياه اليرموك : تأخر أدوار المياه في العديد من المناطق
-
إعلان تقديم طلبات الاستفادة من المنح الدراسية المقدمة من هنغاريا للطلبة الأردنيين
-
السفير الصيني: العالم يسير نحو أحد أخطر مفترقاته