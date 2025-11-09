مياه اليرموك : تأخر أدوار المياه في العديد من المناطق

الوكيل الإخباري- تعلن شركة مياه اليرموك عن تأخر أدوار المياه اليوم الاحد 2025/11/9 في العديد من المناطق التابعة لخدمة الشركة في محافظات الشمال نتيجة الفصل المبرمج للتيار الكهربائي على الابار المزوده لمحطة الزعتري .

