الأحد 2025-11-09 01:58 م
 

مياه اليرموك : تأخر أدوار المياه في العديد من المناطق

"مياه اليرموك" توقف الضخ عن مناطق في الرمثا لإصلاح خط رئيسي
مياه اليرموك
 
الأحد، 09-11-2025 12:19 م

الوكيل الإخباري-   تعلن شركة مياه اليرموك عن تأخر أدوار المياه اليوم الاحد 2025/11/9 في العديد من المناطق التابعة لخدمة الشركة في محافظات الشمال نتيجة الفصل المبرمج للتيار الكهربائي على الابار المزوده لمحطة الزعتري .

اضافة اعلان


وتؤكد الشركة استئناف برنامج التوزيع فور عودة التيار الكهربائي وعودة التزويد المائي لمحطة الزعتري.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

شركة كهرباء إربد

أخبار محلية كهرباء إربد تركّب محولات بتقنية الكهرباء الحية دون فصل التيار

1

فن ومشاهير أول حفل لنجمة عربية في إندونيسيا.. نانسي عجرم تشعل الأجواء - فيديو

7

فن ومشاهير أحمد سعد يضيء مسرح باريس بأشهر أغانيه

العلوم التطبيقية تحصد الاعتماد العالمي الأقوى والأبرز في مجال الأعمال AACSB لتُثبت بالفعل لا بالقول أن التميز والريادة نهجٌ تُجسّده إنجازاتها

أخبار الشركات العلوم التطبيقية تحصد الاعتماد العالمي الأقوى والأبرز في مجال الأعمال AACSB لتُثبت بالفعل لا بالقول أن التميز والريادة نهجٌ تُجسّده إنجازاتها

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تسرّب مادة كيميائية يسبب حالات اختناق في مدرسة خاصة بعمان ووزير التربية يطمئن على المصابين

فل

فن ومشاهير مصر تتصدر الترند عالميًا باستضافة أول نسخة عربية من حفل "ذا غراند بول" الملكي - فيديو

833 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى المبارك وينفذون جولات استفزازية

فلسطين 833 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى المبارك وينفذون جولات استفزازية

"حكيم"

خاص بالوكيل "حكيم" يرد على وزارة الصحة : "كلام غير دقيق" ..!



 
 





الأكثر مشاهدة