تعبيد طرق في بني عبيد بكلفة 180 ألف دينار

الوكيل الإخباري- قالت رئيس بلدية لواء بني عبيد المهندسة منار ردايدة، إن البلدية بدأت اليوم الأحد، بتعبيد عدد من الطرق في حدود المناطق التي تشرف عليها البلدية، بكلفة وصلت إلى 180 ألف دينار.

وقالت، اليوم الأحد، إن الطرق المستهدفة بالتعبيد هي الطريق الواصل بين دوار الحمصي وقصر العوادين باتجاه منطقة إيدون، مبينة أن البلدية ملتزمة بتحسين البنية التحتية وتعبيد الطرق الحيوية وتأهيلها لتوفير طرق آمنة ومريحة للمواطنين والمركبات، ما يحسن من تدفق حركة المرور وتحسين جودة الحياة و يسهل الوصول إلى المرافق الأساسية مثل المستشفيات والمدارس والأسواق.